Información de última hora sobre el futuro de Lionel Messi: estaría a un paso de llegar a la MLS

Al parecer es un hecho; Lionel Messi , quien se encuentra disputando el Mundial de Qatar 2022 con la Selección Argentina , tendría todo listo para llegar al fútbol de los Estados Unidos en la próxima temporada, según informó un importante medio británico en la mañana de este domingo, después de que se hicieran virales varios rumores sobre su no continuidad en el PSG para la próxima temporada, llegando incluso a vincularlo con un hipotético regreso al Barcelona, club del cual no salió de la mejor manera.

Después de lo publicado por el diario 'The Athletic' semanas atrás, en donde afirmaban que el argentino ya tendría adelantadas las conversaciones con el Inter de Miami, equipo cuyo propietario es el exfutbolista y empresario británico David Beckham, 'The Times', importante medio del Reino Unido informó que estaría cada vez más cerca de cerrarse el acuerdo entre la franquicia, propiedad del exjugador de clubes como Manchester United, Real Madrid, PSG, entre otros, y el entorno del siete veces ganador del balón de oro para que el actual futbolista del cuadro parisino se convierta en el fichaje estrella del campeonato norteamericano y así, se transforme en el mejor pago de la MLS.

La llegada de Leo al equipo de Miami no sería una casualidad al tratarse de una ciudad en la que el rosarino tiene varios negocios junto con su familia así como una lujosa vivienda desde hace unos años; de hecho, Messi ya ha hecho público su deseo de continuar su vida en los Estados Unidos tal como lo contó en una entrevista para el diario 'La Sexta' en el 2020.

"Yo siempre tuve la ilusión de poder disfrutar y vivir la experiencia de vivir en Estados Unidos, de vivir lo que es esa liga, lo que es la vida allí. Me gustaría, después, si pasa o no, no lo sé", contó el que es considerado como el mejor jugador de la historia para muchos en aquella oportunidad.

Además de ello, la información que salió este fin de semana también hablaba de una relación entre el '10' y Beckham relacionada con su acuerdo de patrocinio con Adidas, marca que ha vestido al argentino durante gran parte de su carrera, así como la línea directa entre el inglés y los dueños del actual campeón de Francia, lo que facilitaría su salida de París.

El contrato del emblema de la 'albiceleste', actual campeona de América, con el PSG expira al final de la presente temporada, y aunque desde la dirigencia del club que dirige Cristophe Galtier desean retener al ídolo 'culé', su futuro estaría en el estado de la Florida para la próxima campaña.