Inter Miami, que aún no sabe si cuenta con Lionel Messi, se prepara para enfrentar al Atlanta United

Se espera lleno completo este sábado en el Mercedes Benz Stadium de Atlanta para asistir al partido del Atlanta United contra el Inter Miami, en el que el técnico argentino Gerardo 'Tata' Martino mezcló las cartas en la víspera al no informar si Leo Messi, que acaba de reincorporarse de la Selección, saltará al terreno de juego.

Messi lleva once goles en once partidos con el Inter Miami y volvió al trabajo en el centro deportivo del club este jueves. Se encuentra en buen estado de forma tras jugar 88 minutos y marcar en la victoria de Argentina contra Ecuador, pero Martino no quiere correr riesgos con su estrella en un momento clave de la temporada.

Porque el Inter Miami relanzó su campaña con tres victorias y un empate en los últimos cuatro partidos de la MLS y supo sobreponerse a la ausencia de Messi la semana pasada al cosechar un trascendental triunfo por 3-2 contra el Sporting Kansas City para acercarse a la novena posición liguera en el Este, que da acceso a los 'playoffs'.

Antes de la llegada de Messi, el Inter Miami estaba hundido en la última posición. Los últimos resultados positivos le permitieron ponerse a seis puntos del DC United, noveno, con dos partidos menos.

"Está bien, pero vamos a ver al final del entrenamiento para tomar una decisión definitiva. Seremos muy cuidadosos porque tenemos una cantidad de partidos importantes a corto plazo. Iremos hablando día a día y veremos cómo se siente ellos", aseguró Martino antes del entreno de este viernes.

El Inter Miami tiene un calendario muy intenso de partidos y en menos de dos semanas se jugará contra el Houston Dynamo la final de la Copa US Open. "Primero vamos a determinar si está en condiciones de viajar y analizaríamos no sólo este partido sino todo lo que tenemos por delante estos días", dijo Martino.

Será un partido de alto voltaje en Atlanta, donde 'el Tata' regresará tras su paso de dos años entre 2016 y 2018, culminado con el título de la MLS. También regresará a la que fue su casa el venezolano Josef Martínez, que fue campeón con el Atlanta y también ganó el Botín de Oro de la MLS con 35 goles en 2018.

La MLS tendrá un programa de partidos interesantes este sábado con el derbi neoyorquino entre los New York Red Bulls y el New York City, dos clubes con necesidad de relanzarse. Hasta este momento, ambos están fuera de los puestos de 'playoffs'.

La visita del Cincinnati, líder del Este, al Philadelphia Union, finalista el año pasado, y la del Saint Louis, líder del Oeste, al Houston Dynamo de mexicano Héctor Herrera también acaparan reflectores