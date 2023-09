Inter Miami vuelve a la cancha, con Lionel Messi a la cabeza, con el objetivo de escalar en la MLS

El Inter Miami de Lionel Messi se enfrenta este miércoles con Toronto, colista de la Conferencia Este, con la misión de seguir escalando posiciones en la MLS en busca de una plaza en los 'playoff'.

Después de doce partidos invicto tras el aterrizaje del astro argentino, el Inter Miami fue vapuleado el pasado sábado por 5-2 en el campo del Atlanta United en un partido en el que no jugó Messi por descanso y precaución tras su concentración con la selección argentina.

El 10 se ha entrenado con normalidad (el Inter Miami compartió este martes una imagen de Messi ejercitándose) y se espera que vuelva a la acción este miércoles.

Match day minus 1️⃣ at home

El conjunto que entrena Gerardo 'Tata' Martino cuenta con 28 puntos tras 27 encuentros mientras que el DC United, que ocupa la novena posición en el Este (la última que da acceso a las eliminatorias), tiene 35 puntos después de 29 partidos.

El DC United recibirá mañana en la capital estadounidense al Atlanta United del argentino Thiago Almada.

Al Inter Miami solo le quedan siete encuentros por disputar en la temporada regular de la MLS así que no se puede permitir muchos tropiezos de ahora en adelante.

Especialmente imprescindibles parecen los tres puntos de mañana ante un Toronto en ruinas, último del Este (22 puntos tras 28 partidos) y que solo ha ganado uno de sus últimos quince encuentros contando la MLS y la Leagues Cup.

El Toronto perdió el pasado fin de semana en un enfrentamiento canadiense contra los Vancouver Whitecaps (1-2) y, pese a su mal momento, tiene nombres destacados en su plantilla como los de los italianos Lorenzo Insigne y Federico Bernardeschi.

El Inter Miami iniciará ante el Toronto una semana crucial puesto que el domingo se medirá a domicilio -y en un duelo de rivalidad de Florida- a un Orlando City en alza y el miércoles jugará la final de la Copa US Open frente al Houston Dynamo.

Precisamente el Orlando City, segundo en el Este, destaca también en esta jornada especial de la MLS entre semana ya que visita este miércoles al New York City tras su enorme remontada del sábado ante el Columbus Crew (4-3).

Desde el parón de la Leagues Cup, el equipo del centro de Florida, con el uruguayo Facundo Torres como figura, lleva cuatro triunfos y un empate en cinco encuentros en la MLS incluyendo victorias de prestigio frente al Cincinnati (líder del Este) y el St. Louis City (en cabeza del Oeste).

En este sentido, el St. Louis City, debutante y la gran revelación este año de la liga, dará la bienvenida a Los Ángeles FC (LAFC) en un cara a cara muy suculento entre los dos mejores conjuntos del Oeste.

También sobresalen en esta jornada los partidos Montreal vs Cincinnati, Houston Dynamo vs Vancouver Whitecaps y LA Galaxy vs Minnesota United.