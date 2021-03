"Ir a Barcelona y no jugar es una mier%&, prefiero ir a un club de cuarta división"

El sueño de muchos futbolistas es tener la oportunidad de integrar las filas del Barcelona . Por la escuadra azulgrana han pasado dos colombianos Yerry Mina y Jeison Murillo , que contaron con la misma suerte de Jean-Clair Todibo; no tener minutos.

A raíz de esto, se ha creado el dilema sobre qué es mejor para los jugadores con proyección. Si es mejor llegar a un equipo grande, en el que probablemente no encuentre continuidad o ir a un club de 'menos calibre' donde tenga rodaje.

"Ir al Barça y no jugar es una mierda. No ayudé al equipo, gané una Liga, pero es falso en realidad. ¡Jugué cuando habíamos ganado el título! Prefiero ponerme la camiseta de un equipo de cuarta división y jugar, antes que ir a Barcelona y no jugar. Además, tienes menos críticas", afirmó el defensor de 21 años.

Además, Todibo aseguró que no tuvo la mejor preparación en su paso por Cataluña: "No sé quién me creía que era. Me faltó humildad, seriedad y profesionalidad. Lo hago lo mejor que puedo, no para que la gente diga que he cambiado, sino porque me hace sentir bien.

Para terminar, el actual jugador del Nice, de Francia, dejó una importante reflexión: "No debes prestar atención al juicio de los demás en el fútbol, de lo contrario rápidamente caes en una depresión. Soy yo quien me valoro".