Leonardo Bonucci, defensa de la selección italiana, elogió este lunes la fuerza del grupo "azzurro" y consideró que la unión del vestuario es tan importante como contar con estrellas como el portugués Cristiano Ronaldo o el belga Romelu Lukaku.

"La estrella en la selección italiana es el grupo. No contamos con jugadores de máximo nivel como Cristiano Ronaldo o Lukaku, jugadores que marcan la diferencia, pero para nosotros el grupo es la clave", aseguró Bonucci en una rueda de prensa organizada en el centro deportivo de Coverciano (Florencia, centro).

"Tenemos que lucir a nuestro grupo y ganar para devolver alegrías a los italianos tras la experiencia negativa de Rusia 2018", agregó, al referirse a la ausencia de Italia del último Mundial.

Bonucci, uno de los líderes de la selección de Roberto Mancini, expresó su optimismo de cara a la Eurocopa, en la que Italia debutará este viernes contra Turquía en el estadio Olímpico romano.

"Empieza una gran aventura, llevamos un año esperando. Tenemos ganas de llegar hasta el final. Es verdad que tenemos por delante a selecciones con más experiencia, que están un escalón arriba, pero nosotros estamos allí para competir", afirmó.

"Tenemos que estar tranquilos, jugar sin miedo. Tendremos al público a nuestro lado en Roma y lo vamos a dar todo", prosiguió.

El seleccionado "azzurro" encara la Eurocopa tras una racha de 27 partidos sin conocer la derrota y de ocho encuentros sin recibir goles, algo que llena de orgullo a Bonucci.

"Cuando no recibes goles, el mérito no es solo de los defensas, porque puedes contar con grandes zagueros, pero si no trabajas en equipo, el muro cae. Además de proponer un juego ofensivo, también los compañeros se sacrifican para defender. Esperemos seguir de esta manera, porque significaría llegar lejos", dijo.

"Además, ganar 1-0 siempre da placer", reconoció.

Italia, campeona de la Eurocopa en 1968, está encuadrada en el grupo A junto a Turquía, Suiza y Gales y disputará sus tres partidos en el Olímpico de Roma ante 16.000 espectadores.

"Tenemos que ser humildes, los elogios nos dan placer, pero debemos estar concentrados", destacó.