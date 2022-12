Iván Angulo, con la ilusión de llegar a los Olímpicos: “Tenemos con qué para conseguir el objetivo”

El atacante colombiano del Palmeiras brasileño y la Selección Colombia Sub-23, en su charla con ‘Blog Deportivo’, comentó que cada día los jugadores están llenándose de confianza y que tienen los futbolistas para ganar el Preolímpico 2020.

Iván Angulo se mostró optimista y confiado de que la Selección Colombia Sub-23 tiene todo para ganar el Torneo Preolímpico que se realizará en Colombia, entre el 18 de enero hasta el 9 de febrero de 2020.

El atacante del Palmeiras dialogó este lunes con ‘Blog Deportivo’, de ‘Blu Radio’, y mencionó que el grupo de jugadores se está acoplando de a poco a la idea de juego del técnico Arturo Reyes y que cada vez hay más confianza en el seno de la plantilla.

Además, confirmó que el equipo brasileño ya le dio el permiso para poder asistir al Torneo que se realizará en las ciudad de Pereira, Armenia y Bucaramanga.

De otra parte, el habilidoso atacante también mencionó sus impresiones sobre su posible paso al fútbol europeo y dijo que primero se quiere adaptar al fútbol brasileño, antes de dar ese paso.

La preparación para los partidos contra Paraguay

“Nos estamos preparando bien con el grupo y la idea es armar un gran combinado. Creo que vamos por muy buen camino.”

La idea de juego

“La vamos a desarrollar en torno a la pelota, sabemos que tenemos grandes jugadores con técnica y calidad. Siempre hemos trabajado en salir a proponer el juego y tener el balón”.

La plantilla

“Hemos venido creciendo y nos sentimos más acoplados. Llevamos varias concentraciones juntos y hemos tenido confianza. Estamos trabajando bien y esperemos que sea un gran torneo, será muy difícil, pero somos capaces de conseguir el objetivo que queremos, porque tenemos con qué”.

Su posición en la Selección

“El 'profe' (Arturo Reyes) ya me conoce, él me pone de extremo, por cualquier banda y me dice que siempre busque la línea de fondo tanto para buscar el pase, como para hacer el gol. Estoy dispuesto a jugar donde me ponga el profe, ya sea de delantero o como de mediapunta”.

Un posible paso a Europa

“Por el paso que tuve hace poco con Palmeiras, lo que estoy buscando es adaptarme un poco más al futbol internacional. El brasileño es un fútbol que puede servir para llegar Europa. Ese paso sería bueno para crecer más como futbolista”.