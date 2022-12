Iván Arboleda: “Fabián Rinaudo me dijo: mancha, negro de mier..., eso es racismo”

El arquero colombiano al servicio de Banfield, de Argentina, denunció un trato racista este sábado, cuando su equipo enfrentó a Gimnasia.

Banfield venció a Gimnasia y Esgrima de la Plata por 1-0, pero la mala noticia tuvo que ver con el cancerbero colombiano Iván Arboleda, quien aseguró que recibió un trato inadecuado de parte de Fabián Rinaudo.

“Un jugador como él; de experiencia, él piensa que fue mentira, pero sentí algo en el hombro, un golpe, se acercó y me dijo: mancha, negro de mierda. Eso no está bien...que me lo diga la hinchada porque el fútbol es así. Me siento inconforme por lo que me dijo, me voy un poco caliente”, dijo Arboleda, en declaraciones al canal ‘TyC Sports’.

El colombiano indicó que le reportó al árbitro Ariel Penel lo sucedido, pero que el colegiado le dijo que no había escuchado nada.

“La sangre es del mismo color, eso me dolió mucho. Es un acto de racismo”, finalizó diciendo el guardameta.