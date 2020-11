Ivan Rakitic reveló detalles de la relación entre Griezmann y Messi: “Toman mate juntos”

En el entorno de Antoine Griezmann le echaron la culpa a Lionel Messi del mal momento del futbolista francés en Barcelona. Según su tío, es el argentino que domina todo e impone entrenamientos a su acomodo.

"Estaba convencido de que Antoine no iba a triunfar en seis meses en Barcelona, pero no me esperaba que durara un año. Además, con Messi por allí . Yo sé lo que pasa dentro, no es fácil", indicó el familiar del exjugador del Atlético de Madrid en un documental difundido en la televisión francesa ‘M6’.

Alfredo Morelos saca a relucir sus goles en Europa para ganarse la titular de la Selección Colombia

Sin embargo, Ivan Rakitic , quien compartió vestuario la temporada pasada con Griezmann y Messi, dio detalles de la relación entre el francés y argentino; asegurando que ambos comparten varias cosas juntos.

"Lo que yo veía es que se llevaban muy bien. Yo me llevaba de maravilla con Antoine y con Leo. Lo que hay no lo sé. Los dos toman el mate y pasan mucho tiempo juntos en el vestuario. Si los dos comienzan a marcar goles no se hablará más. Es la exigencia de los grandes equipos. No me preocupo porque son dos chicos espectaculares. Les deseo todo lo mejor", afirmó el croata a ‘Canal Sur Radio’.

Rakitic, quien para esta temporada regresó al Sevilla , también se mostró ilusionado con este nuevo desafío en su carrera y analizó su presente futbolístico.

Publicidad

"Se me va a medir por lo que haga en el campo. Necesito un poco de tiempo. No es igual que el Barça. Se juega de forma distinta. Somos muy competitivos y uno quiere jugar siempre. He venido con una gran ilusión para dar lo mejor de mí. Hay que coger ritmo, entender a mis compañeros y que ellos me entiendan a mí", finalizó.

Escándalo en Europa: Domagoj Vida jugó con la Selección de Croacia siendo positivo por coronavirus