Ivan Toney fue suspendido por ocho meses sin jugar, debido a presuntas apuestas ilegales

La Federación Inglesa (FA) anunció este miércoles la sanción de ocho meses de suspensión de toda actividad relacionada con el fútbol al delantero internacional del Brentford Ivan Toney por infringir la normativa sobre apuestas.

Toney (27 años) fue acusado en noviembre por la FA por 262 infracciones al reglamento que prohíbe a los futbolistas profesionales participar en apuestas deportivas en un periodo de cuatro años, de febrero de 2017 a enero de 2021.

La FA le absolvió de 30 de esos supuestos incumplimientos, pero el futbolista admitió los 232 restantes.

El delantero, una vez internacional con la selección inglesa (sin llegar a participar en el Mundial de Catar), queda suspendido "con efecto inmediato", además de recibir una multa de 50.000 libras (casi 58.000 euros o 62.500 dólares).

"Por supuesto estoy decepcionado de no poder jugar los próximos ocho meses", reaccionó Toney en un mensaje en su cuenta de Instagram, dando a entender que acepta la decisión.

"Las motivaciones por escrito del juicio de la comisión no han sido publicadas aún, por lo que no haré más comentarios en este momento (...) Me concentro en mi vuelta para practicar el deporte que amo la próxima temporada", añadió el futbolista.

Su club hizo público un comunicado para explicar que espera los razonamientos jurídicos para "decidir las próximas etapas" a seguir.

La FA precisó que permitirá al futbolista podrá regresar a los entrenamientos de su club cuando le resten por cumplir cuatro meses de su castigo, es decir, a partir del 17 de septiembre de 2023.

Toney es uno de los artífices de la gran temporada que está realizando el Brentford, que es noveno y se mantiene en la pelea por clasificarse para competiciones europeas la próxima temporada.

Con 20 goles en la Premier League, a Toney sólo le superan en la clasificación de máximos goleadores del campeonato inglés Harry Kane (27) y el inalcanzable Erling Haaland (36).