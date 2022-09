Jack Grealish: "Nunca he visto a nadie pensar y ver el fútbol como lo hace Pep Guardiola"

Jack Grealish se ha convertido en el blanco de críticas en el Manchester City , desde que el equipo 'ciudadano' desembolsó 100 millones de libras por su pase. Si bien, se espera mucho de él, al ser el jugador por el que más ha pagado el club en su historia, este no ha podido tener un gran rendimiento en el equipo dirigido por Pep Guardiola .

En conferencia de prensa con la Selección de Inglaterra, el atacante inglés habló sobre su presente y sobre las críticas que ha recibido en el último año, "Obviamente, es normal que la gente quiera hablar después de lo que pagaron por mí. Es algo a lo que tengo que acostumbrarme, es parte del juego. Pero sí, creo que Kevin tiene razón”.

Publicidad

Recordemos que Kevin De Bruyne, afirmó en defensa de su compañero, que a los jugadores locales se les señala más, “Son ingleses y la gente quiere ver lo que pasa, pero siento que si un jugador foráneo, por ejemplo, sale una noche, no se le señala tanto. Mientras que si el jugador es inglés aparecerá en los medios".

Asimismo, el ex Aston Villa aseguró que sabe cómo manejar la situación en la que se encuentra, “Siento que llevo bien la presión, y siento que puedo empezar a jugar mucho mejor. Quizá no haya mostrado mi mejor nivel desde que llegué al City el año pasado. Creo que he dejado muestras, pero intentaré trabajar más duro durante los próximos dos meses para ser más regular. Antes de llegar al City sabía que jugaría cada minuto de cada partido. Era el capitán del Aston Villa, siempre estaba en el equipo titular. Luego vine a un club como el City dónde todo es diferente, obviamente, a veces es complicado".

Por último aprovechó para elogiar a Pep Guardiola, “En el Aston Villa tenía más libertad, en el City todo está más estructurado. Tengo una gran relación con el entrenador, nunca he visto a nadie pensar y ver el fútbol como lo hace él. Sé que la gente dice que quizá esté jugando distinto a como estaba acostumbrado a hacerlo, pero creo que eso también depende de los futbolistas con los que juego".