Jack Grealish salió a defenderse por las críticas, tras su reciente festejo pasado de 'tragos'

Las celebraciones del Manchester City tras su consagración como campeón de la Champions League continúan siendo el centro de atención y generando numerosas conversaciones. Durante varios días, fue el tema principal en las redes sociales, donde los usuarios resaltaron especialmente los festejos de Jack Grealish durante la fiesta 'ciudadana'. El inglés no ha permanecido en silencio ante esto.

Después de que se difundieran numerosas imágenes y videos del jugador en un estado de exaltación, acompañado de bebidas alcohólicas, comenzaron a surgir críticas. Mientras algunos encontraron divertida la manera en que Grealish optó por celebrar su consagración, a otros les disgustó su comportamiento.

Una vez concluida la temporada del equipo dirigido por Pep Guardiola, que culminó con múltiples triunfos al obtener la Premier League, la FA Cup y la Champions League, el extremo inglés se unió a la Selección de Inglaterra para enfrentar las eliminatorias rumbo a la Eurocopa 2024. Con una mentalidad diferente y desde el centro de entrenamiento, Grealish fue interrogado acerca de sus celebraciones y respondió a las críticas que recibió.

"No me molestan. Había hecho algo que se hace una vez en la vida. La última vez que se hizo... No sé cuándo lo hizo el Manchester United, pero hace siglos que no se hace. Hoy he jugado y me he sentido bien. Hagas lo que hagas en la vida, siempre habrá gente criticándote. Es parte de la vida", comentó el ex Aston Villa.

Tras experimentar una euforia tremenda al levantar el prestigioso trofeo europeo, Jack Grealish expresó que aquel fin de semana fue "el mejor" de toda su existencia. "Todavía estoy intentando asimilarlo. Estuve en un nivel tan alto la última semana... ¿Por qué no celebrarlo así? Todo el mundo estaba conmigo", dijo.

Ahora entiendo porque me dicen que me parezco a Grealish pic.twitter.com/rsMh8fMX6H — 10alberto10_ (@10alberto10_) June 12, 2023

Familiares y amigos cercanos del jugador inglés se unieron a él para compartir ese momento glorioso que quedará grabado en la memoria de todos. "No estaba solo, saliendo con mis amigos. Estaba con todo el equipo. Disfrutamos el sábado, el domingo y el lunes. Pasé el mejor fin de semana de mi vida. Acababa de ganar la Champions League y estaba muy emocionado", dijo el inglés en entrevista para el medio 'TalkSPORT'.

Cuando Jack Grealish se incorporó a la concentración de la selección inglesa, era plenamente consciente de que la intensa temporada que había vivido, sumada a la exigente final contra el Inter de Milán en Estambul y las celebraciones posteriores, le impedirían participar en el partido contra Malta el pasado viernes. Sin embargo, la cosa cambió el lunes durante la contundente victoria por 7-0 de su selección sobre Macedonia del Norte: a los 58 minutos, Grealish sustituyó a Marcus Rashford y tuvo la oportunidad de entrar en el campo de juego.

"Probablemente estaba en el mayor subidón emocional de mi vida. El entrenador (Gareth Southgate) no me lo dijo, pero yo sabía que no jugaría el viernes. Me siento bien. Entrené el miércoles, el jueves, el sábado y el domingo y me sentí bien", comentó el extremo del Manchester City.

Finalmente, terminó por decir que ahora su cabeza está puesta en la Selección de Inglaterra. "Mi prioridad absoluta es Inglaterra. Por eso estuve en la concentración el martes por la noche. Obviamente he pasado un buen fin de semana, ha sido el mejor de mi vida", culminó el inglés.