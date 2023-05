Jack Grealish y una 'picante' confesión: "Haaland me pidió no salir de fiesta y lo mandé a callar"

Jack Grealish, futbolista del Manchester City, se refirió acerca de su acople y adaptación en el conjunto ‘ciudadano’ liderado por el ‘Pep’ Guardiola, además de detallar su relación con Erling Haaland, quien lo ha aconsejado sobre su vida nocturna.

En una entrevista concedida a medio británico ‘Mail Sport’, Grealish se confesó y dio reveladores detalles sobre su vida fuera de los terrenos de juego, junto a su gran relación con la estrella noruega en el ataque celeste: “Tenemos una gran amistad. Después de un partido me dijo: ‘Oye, no salgas esta noche de fiesta’ y le digo que se calle y se vaya a tomarse su baño de hielo. Él se va a casa y se sienta con su familia y pide comida para llevar”.

“Te juro que yo no podría ser así. A veces esa es mi elección, pero a veces me gusta salir y soltarme el pelo. No me voy a sentar aquí, mentir y decir que no salgo. Me encanta ir a los clubes de los 80 y relajarme en el bar. Por eso en verano me voy a comprar una peluca”, comentó el jugador inglés sobre su vida nocturna.

Referente a la calidad y potencial ofensivo de Erling Haaland, Jack se rindió ante él, llenándolo de elogios por su manera de juego y forma en la que trabaja: “Es el mejor profesional que he visto. Su mentalidad es algo que no volveré a ver. Recupera en el gimnasio, está diez horas de tratamiento al día, baños de hielo y dieta. Por eso es lo que es”.

Al ser cuestionado por su entrenador, el ‘Pep’ Guardiola, Grealish comentó una faceta diferente del estratega español, que la gente no conoce, así como él mismo lo manifestó´: “Todo el mundo lo ve a él como un entrenador de tiki-taka, pero antes del partido del Bayern de Múnich me dijo: ‘¿Sabes lo que es tener pelotas?’ Se trata de ser el que se queda con el balón

“Siento que el entrenador realmente confía en mí. Contra el Fulham no tuve mi mejor partido, pero Pep siguió confiando en mí. Me decía: ‘Jack, agarra el balón, quédatelo, gana faltas’. Así que te vas a casa y te sientes feliz”, concluyó el futbolista inglés, que en esta temporada se ha ganado un lugar importante dentro del onceno titular del Manchester City.

Cabe resaltar que, con la victoria 2-1 sobre el Leeds United, los ‘ciudadanos’ se mantienen en la primera posición de la Premier League, a menos de cinco jornadas para definir al nuevo campeón.