James Rodríguez se encuentra en la búsqueda de un nuevo club y, hasta el momento, no ha encontrado uno adecuado. Sin embargo, esto no implica que esté inactivo, ya que continúa trabajando en diferentes asuntos que no necesariamente están vinculados al fútbol en sí. Pero también se habla de una opción de disputar la popular Kings League.

El futbolista colombiano, quien se encuentra en condición de agente libre, continúa sin tomar una decisión sobre su próximo destino tras su sorpresiva salida del Olympiacos de Grecia. Su partida ocurrió dos meses y medio antes de la finalización de su contrato con el club griego, lo que lo convierte en uno de los agentes libres más buscados en el mercado.

Se mencionaron diferentes opciones para el futuro de James Rodríguez, como el Besiktas de Turquía, aunque el presidente del club descartó dicha posibilidad. También se habló de un posible interés por parte de Boca Juniors, aunque resultó ser solo un rumor. Otros clubes que han sido mencionados incluyen Botafogo, Vasco da Gama y Flamengo en Brasil, así como algunos equipos de Arabia Saudita. Sin embargo, hasta el momento, no hay ninguna oferta concreta o acuerdo alcanzado.

A la espera de una definición en su futuro, James Rodríguez se mantiene activo y en buena forma, y esto no se limita solo a su entrenamiento personalizado. Recientemente, su nombre fue mencionado en relación a la Kings League, durante una transmisión en la que Sergio 'Kun' Agüero generó sorpresa al mencionar la posibilidad de su fichaje.

De acuerdo con las declaraciones del jugador argentino, las negociaciones van por buen camino. Durante una transmisión en la que participaba el streamer y presidente de Porcinos FC, Ibai Llanos, se mencionó que Falcao y James estaban descartados. Sin embargo, Agüero intervino para corregir la información y anunció en ese momento: “Hablé y James va a jugar para Kunisports, lo anuncio ahora”, confirmó el exjugador del Manchester City.

Aunque no se ha especificado cuándo ni cuántos partidos disputaría el jugador colombiano en Kunisports, en caso de que se confirme su incorporación, se uniría al recién anunciado Andriy Shevchenko, quien jugará para el equipo Ultimate Móstoles, del Youtuber de FIFA DJMariio, así como a Ronaldinho, Javier 'Chicharito' Hernández, Joan Capdevila, Andrea Pirlo y los propios presidentes Sergio 'Kun' Agüero, quien jugó este fin de semana y logró marcar un doblete y dejó una asistencia que le permitió a su equipo ganar el encuentro, e Iker Casillas, entre otros destacados futbolistas y personalidades que forman y han hecho parte de este proyecto.