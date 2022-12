James Rodríguez y su sábado de fútbol con Bayern Múnich: de local frente a Hertha

El equipo bávaro que está a tres puntos del primer lugar, siente que ya no tiene gran margen de error, de cara al choque del domingo contra el Bayer Leverkusen, en la 23ª jornada de la Bundesliga.

Después de tres empates ligueros consecutivos, el Dortmund, líder del campeonato alemán, ha desperdiciado en dos meses una ventaja de nueve puntos sobre el Bayern, que recibe el sábado al Hertha de Berlín, con la misión de igualar provisionalmente a puntos con el primero de la tabla y enviarle así una dosis añadida de presión.

Gracias una diferencia de goles claramente favorable, el Dortmund sería en cualquier caso líder el domingo, pero si el Bayern ha logrado empatarle a puntos los nervios podrían dispararse en el equipo amarillo.

Pese a que los resultados no acompañan en las últimas semanas, en el Dortmund intentan mantener la calma.

"En una temporada hay fases en las que las cosas no van tan rodadas", subraya el mánager Sebastian Kehl. "Tenemos un equipo muy joven y hemos realizado un recorrido extremadamente positivo", añadió.

De la misma opinión es el entrenador Lucien Favre, que desde el inicio de la temporada no había dejado de intentar frenar la euforia.

"Tenemos que continuar jugando de la misma manera, con más paciencia. Creamos ocasiones de gol, pero no debemos recibir más goles de los que estamos recibiendo. Debemos corregirlo", afirma.

El Bayer Leverkusen no será un rival fácil. Desde que cambió de entrenador durante el parón navideño y la llegada de Peter Bosz (ex Ajax y ex Dortmund), el Leverkusen está en mejoría.

Lleva cuatro victorias seguidas, una de ellas de prestigio (3-1 sobre el Bayern a principios de febrero). Toda Alemania envidia además su pareja de jóvenes volantes internacionales, Julian Brandt y Kai Havertz.

El Bayern de Múnich, que parece haber recuperado su ritmo impresionante de costumbre -nueve victorias en sus últimos diez partidos en la Bundesliga-, será claro favorito contre el Hertha, un equipo de mitad de la tabla con resultados muy irregulares.

-- Programa de la 23ª jornada de la Bundesliga:

- Viernes:

(2:30 p.m.) Werder Bremen - Stuttgart

- Sábado:

(9:30 p.m.) Borussia Mönchengladbach - Wolfsburgo

(9:30 p.m.) Bayern Múnich - Hertha Berlín

(9:30 p.m.) Friburgo - Augsburgo

(9:30 p.m.) Mainz - Schalke 04

(12:30 p.m.) Fortuna Düsseldorf - Núremberg

- Domingo:

(9:30 p.m.) Hanóver - Eintracht Fráncfort

(12:00 p.m.) Borussia Dortmund - Bayer Leverkusen

- Lunes:

(2:30 p.m.) RB Leipzig - Hoffenheim