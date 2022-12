James Rodríguez y sus compañeros no podrán usar sus celulares en el Bayern Múnich

La decisión la tomó Niko Kovac, flamante entrenador del equipo ‘bávaro’, que quiere que sus jugadores tengan una mejor comunicación entre ellos y realicen otro tipo de actividades.

Niko Kovac, entrenador del Bayern Múnich, de Alemania, tomó una decisión que ha generado polémica.

El croata-alemán determinó que sus jugadores no podrán usar su teléfono celular en las salas funcionales, residenciales y de tratamiento, según lo informó este jueves el diario ‘Sport Bild’.

“Algunos jugadores no lo creyeron al principio, pero el entrenador volvió a anunciárselos y desde entonces los teléfonos celulares son un tabú en los sofás y en las áreas comunes del equipo”, aseguró el medio.

"El uso de celulares está prohibido. Si cenamos juntos, debería ser normal que las personas hablen entre sí y no jueguen por teléfono. Quiero un intercambio el uno con el otro. Incluso en el sofá, los jugadores deberían relajarse, no distraerse permanentemente en el teléfono. Además, no puedo imaginar que la radiación en la terapia sea útil ", le dijo Kovac a ‘Sport Bild’.

Según el medio, Bayern Múnich no es el primero en adopta estas medidas con respecto al uso de los celulares por parte de los futbolistas, pues varios equipos en Alemania ya lo ponen en práctica.

