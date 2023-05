Javier 'Chicharito' Hernández se cansó de que lo comparen con otros deportistas mexicanos

Javier 'Chicharito' Hernández, delantero de Los Angeles Galaxy de la Major League Soccer, afirmó este lunes estar cansado de que en México no se reconozca el mérito de sus deportistas y que los comparen entre ellos.

"Vale madre quién es el mexicano más exitoso. Ya basta de pelearnos entre nosotros. Ya estoy cansado de que nos pongan contra nosotros mismos. La competencia no es entre mexicanos, sino contra los mejores del mundo", dijo el mundialista en Sudáfrica 2010, Brasil 2014 y Rusia 2018.

Hernández visitó Aldeas Infantiles SOS México, que acoge a niños víctimas de violencia física y psicológica, institución a la que a nombre del Galaxy donó 15.000 dólares, más otros 2.500 del principal patrocinador del equipo, Herbalife Nutrition Foundation.

El exjugador del Real Madrid y Sevilla españoles subrayó que el enfoque competitivo de sus compatriotas está mal dirigido.

"No es entre mexicanos. Deberíamos trabajar conjuntamente para que México sea sobresaliente. La crítica es bienvenida, pero cuando ya hay gente exitosa en diferentes ámbitos por qué los ponemos a competir unos contra otros", puntualizó.

El máximo anotador en la historia de la selección mexicana puso como ejemplo el debate que hay sobre quién es el mejor deportista de Guadalajara, Jalisco, lugar de origen del piloto Sergio 'Checo' Pérez, el boxeador Saúl 'Canelo' Álvarez y él mismo.

"Quién es el tapatío más exitoso entre 'Canelo', 'Checo' o 'Chicharito'; eso nos vale. Yo hablo con Saúl y eso no le importa, eso lo generan los medios. Por qué no pensamos que en la Fórmula Uno podría haber tres mexicanos que peleen por ser el mejor", agregó.

Según el exintegrante del Manchester United de la Premier League, esta situación es más aguda en el fútbol.

'Chicharito' destacó lo hecho por su compatriota Santiago Giménez con el Feyenoord de la Eredivisie, equipo en el que suma 22 goles, cifra que rompió el récord de 20 tantos en su primera temporada en Europa que ostentaba Javier Hernández y Luis García, exjugador del Atlético de Madrid.

"A mí me encantaría que a Santiago lo compararan con los goleadores de esa liga, no con otros mexicanos. Él no va contra Luis García o 'Chicharito', por mí que haga 70 goles y llegue muy lejos".

Hernández también habló del crecimiento que ofrecerá la Leagues Cup que disputarán todos los equipos de la Major League Soccer y la liga del fútbol mexicano en julio de este año.

"En lugar de decir cuál es mejor esto ayudará a que ambas ligas aprendan una de otra. La Liga mexicana se ha mantenido por mucho tiempo, no la veo en declive, pero sí la veo estancada y esta competencia ayudará para mejorar", concluyó.