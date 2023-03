Javier Tebas acusa a la Superliga de poner "en peligro" a la industria del fútbol

El presidente de LaLiga española, Javier Tebas, acusó este miércoles en un foro económico en Estocolmo a la Superliga de ser una amenaza para la industria del fútbol y el principal reto para este deporte en el continente.

"La Superliga pone en peligro el mantenimiento de esta industria global en Europa. Por eso hay que ser claros, contundentes, vehementes. Hay que estar diciéndolo continuamente", señaló Tebas en un acto celebrado en la 'Stockholm School of Economics'.

Aunque este torneo fue presentado en 2021, Tebas sostuvo que la idea nació ya veinte años atrás y que es el concepto "de que los clubes que más dinero tienen manden en el fútbol" y cuyo "autor intelectual" es el presidente del Real Madrid, Florentino Pérez.

La protesta de los hinchas ingleses y la "determinación" del presidente de la UEFA, Alexander Zeferin, consiguieron parar inicialmente ese proyecto, pero Tebas cree que el "riesgo" sigue existiendo e instó a estar "alerta".

La Superliga ha puesto en duda el "exitoso" modelo del fútbol europeo, basado en competiciones nacionales verticales y torneos europeos horizontales, sostuvo el presidente de LaLiga, que afirmó que la nueva propuesta de esos clubes poderosos es una vuelta al modelo de la Asociación de Clubes Europeos (ECA) que ya fue rechazado en 2019.

"La ECA es como la Superliga pero a fuego lento", dijo Tebas en su intervención, que cerró un foro bautizado 'Celebrando el fútbol para todos; el camino conjunto para el desarrollo del fútbol europeo'.

Tebas aludió a un informe de LaLiga para denunciar que la creación de la Superliga supondría una merma del 50 % de los ingresos en la competición española, un cálculo que sería trasladable al resto, incluso a los torneos nacionales de tamaño mediano y pequeño.

El presidente de LaLiga habló también de "problema ético", porque la mayor parte de lo que se reparten los grandes clubes va a los jugadores importantes y resaltó que en Europa hay 53.715 futbolistas profesionales y más de 75.410 que trabajan en los clubes como personal no deportivo.

"La única institución en Europa que puede resolver estas cuestiones es la UEFA, porque está en todos los países e integra a todas las asociaciones", resaltó, y añadió que esta institución ha dado "pasos muy importantes" en los últimos años, a pesar de dejar claras sus diferencias en temas como la gobernanza.

Tebas apuntó también a la sostenibilidad económica como el otro gran reto del fútbol europeo y señaló a la UEFA de nuevo como única institución que puede regular ese tipo de cuestiones y tratar de homogeneizar "al máximo".

Así, lamentó que mientras la Bundesliga y LaLiga son las más sostenibles, el resto de los grandes torneos nacionales son financiados a pérdidas, lo que descompensa el modelo y tiene efectos inflacionistas en los salarios.

La solidaridad no debe reducirse solo a un "porcentaje", sino que también está relacionada con los formatos de competición, dijo Tebas, que criticó la creación de torneos como el nuevo Mundial de clubes porque considera que favorece a los más poderosos.

Tebas incidió también en que no se pueden analizar los problemas del fútbol actual igual que hace dos décadas y resaltó que la industria de este deporte genera ahora "veinte veces más". "Si no somos conscientes de eso, no superaremos la crisis", subrayó.