Javier Tebas: "Lo que quiero es que Florentino Pérez dimita en su idea de organizar la Superliga"

Javier Tebas, presidente de la Liga de España , consideró que Florentino Pérez , mandatario del Real Madrid , 'no conseguirá' el objetivo de sacar adelante la Superliga aunque cree que no desistirá de su intención.

"Florentino Pérez nunca pierde y seguirá insistiendo. No conseguirá el objetivo, pero seguirá constantemente. Lleva muchos años ya con el proyecto de que los grandes clubes de Europa sean los que manden y los demás recibamos las migajas que decidan ellos, esa es su idea", dijo Tebas antes de recoger el premio 'Ejecutivo del Año', que le entregó en Madrid la revista Ejecutivos.

En este sentido, indicó: "A mí me gustaría que Florentino dimitiese de su proyecto de la Superliga, como presidente del Real Madrid diría que es casi el mejor del club en la historia. No puedo valorar a Bernabéu porque no viví en esa época, que fue muy diferente".

"Lo que quiero es que dimita en su idea de organizar la Superliga porque como organizador de competiciones le pongo un cero, como gestor y presidente del Real Madrid un diez. A Laporta le quedan años de mandato para ser calificado como gestor, pero también le pediría que dimitiese de la Superliga", declaró.

Tebas se refirió a esa posible competición después de que la Juventus de Turín, uno de los clubes que apostaban por ella, haya dimitido la junta al completo tras detectarse irregularidades financieras.

"La Juventus lleva tiempo siendo investigada por autoridades penales italianas por manipulación de balances, datos falsos en sus estados contables. Uno lee las informaciones que hay sobre ese tema y está incumpliendo el 'fair play' financiero de UEFA desde hace años. Ya lo denunciamos en abril y volvemos a insistir porque no se puede consentir que un club engañe a la UEFA", comentó.

"Pedimos sanciones deportivas. Están puestas en el reglamento y ya es hora que cuando alguien incumple el 'fair play financiero' de las competiciones europeas, que nos afecta también a nivel nacional tenga también sanciones deportivas", añadió.

El presidente de la Liga de España manifestó asimismo: "No queremos que en el fútbol haya gente que falsea balances y engaña cuentas y que encima va dando lecciones de gestión, como le pasa a Al Khelaifi. Sería para mi una gran noticia que Al Khelaifi dejase el fútbol y el PSG".

Por otro lado, reconoció que trata de contraprogramar actos relacionados con la Superliga porque considera que 'hay que informar inmediatamente de las situaciones' y analizó lo que para él supone el Mundial de Qatar.

"Yo de lo que me quejo es de cómo se eligió, cómo cambiaron las fechas. Ese es el verdadero escándalo que hay para mí, cómo fue elegida con indicios clarísimos de corrupción, que cada día están saliendo noticias", afirmó.

"Cuando lo eligieron no se dieron cuenta de que en junio y julio hacía mucho calor en Qatar y en el 2014-2015 lo cambian y deciden ponerlo a mitad de temporada. Eso es un escándalo y a partir de ahí lo que pasa después, estamos en contra", completó.

En cuanto al respeto de los derechos humanos en el país anfitrión, declaró: "Yo no hubiera hecho un Mundial en Qatar como no lo hubiera hecho en Arabia Saudita, hay unos principios de derechos humanos que hay que respetar. Tampoco tenemos que poner en todos los lugares ser los adalides de dónde está la raya pero aquí está claro que los derechos humanos no se cumplen".