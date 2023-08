Jenni Hermoso pidió "medidas ejemplares" y que se "cumplan los protocolos" en contra de Rubiales

Jennifer Hermoso, campeona del mundo con la selección española en Australia y Nueva Zelanda 2023, reclamó este miércoles la adopción de "medidas ejemplares" contra el presidente de la Real Federación Española de Fútbol, Luis Rubiales, a través de un comunicado difundido por el sindicato FUTPRO, en el que pone en sus manos la defensa de sus intereses junto a su agencia, TMJ.

"A raíz de los acontecimientos sucedidos durante la final de la Copa Mundial Femenina de la FIFA", el beso que el presidente Luis Rubiales dio a Jennifer Hermoso en la ceremonia de entrega de medallas, la jugadora informa que el sindicato FUTPRO "en coordinación" con su agencia de representación TMJ, pasan a ser sus interlocutores y defenderán sus intereses.

"Desde FUTPRO expresamos nuestra firme y rotunda condena ante conductas que atenten contra la dignidad de las mujeres", inicia el comunicado difundido.

"Desde nuestra asociación pedimos a la RFEF que implemente los protocolos necesarios, vele por los derechos de nuestras jugadoras y adopte medidas ejemplares. Es esencial que nuestra selección, actual campeona del mundo, esté siempre representada por figuras que proyecten valores de igualdad y respeto en todos los ámbitos. Es necesario continuar avanzando en la lucha por la igualdad, una lucha que nuestras jugadoras han liderado con determinación, llevándonos a la posición en la que nos encontramos hoy", añadió.

Publicidad

FUTPRO realiza también "un llamamiento" al Consejo Superior de Deportes para que, "dentro de sus competencias, apoye y promueva activamente la prevención e intervención ante el acoso o abuso sexual, el machismo y el sexismo".

De la misma manera, el sindicato "rechaza cualquier actitud o conducta que vulnere los derechos de las futbolistas" e informa que está "trabajando para que actos como los que hemos visto nunca queden impunes, sean sancionados y se adopten las medidas pertinentes que protejan a las futbolistas de acciones que creemos son inaceptables".

Luis Rubiales es el presidente de la Federación Española de Fútbol. FRANCK FIFE/AFP

Las repercusiones del caso de Rubiales y Hermoso:

Publicidad

Megan Rapinoe, doble campeona del mundo con la selección femenina de Estados Unidos, dijo lo siguiente del polémico beso del dirigente de la 'roja' a la '10'.

"Lo ocurrido me hizo pensar en todo lo que tenemos que aguantar. Piensen en el peso que tuvo que cargar la selección española. Algunas jugadoras que se plantaron el año pasado (al protestar por el trato recibido por el entrenador y la RFEF) siguen sin estar con el equipo. A lo mejor es algo que las galvanizó, pero no deberías sentir eso", dijo Rapinoe en una entrevista publicada el martes anterior por 'The Atlantic'.

Y agregó: "Y hubo otra imagen que muestra el profundo nivel de misoginia y sexismo en esa Federación y en ese hombre (Rubiales) tras el pitido final, simplemente agarrándose la entrepierna. ¿En qué mundo al revés vivimos? En el escenario más grande, en el que deberías estar celebrando, Jenni tuvo que ser físicamente acosada por esa persona"