Jhon Córdoba: “He pasado buenos momentos, pero no he tenido oportunidad en la Selección”

El atacante, quien actualmente milita en el Colonia, de Alemania, y acumula ocho tantos en la temporada, habló sobre su presente en el Viejo Continente y de la esperanza que guarda de llegar al combinado patrio con el fruto de sus goles.

Jhon Córdoba, de 25 años, es el joven colombiano quien anda de romance con las redes del fútbol alemán y en charla con GolCaracol.com habló de su presente, su futuro y la Selección Colombia.

El oriundo de Itsmina, Chocó, pasa por una de sus mejores temporadas como futbolista profesional en Europa, y aunque el Colonia descendió, los goles del delantero tienen soñando al equipo de las ‘cabras monteses’ con regresar a la Bundesliga.

¿Cómo se siente con su actualidad goleadora en Alemania?

“Estoy muy bien, gracias a Dios se está dando la oportunidad de marcar goles, eso es gracias al trabajo que se viene haciendo en la temporada y espero que las cosas sigan de esta manera”.

¿Qué tal ha sido el reto de jugar en la Segunda División?

“Es difícil, porque todos los equipos tenemos el mismo objetivo que es ascender, nosotros el año pasado tuvimos una mala temporada y nos costó el puesto en la Bundesliga, pero ahora estamos haciendo un trabajo bueno y esto va a ser positivo porque estaremos nuevamente el otro año donde nos merecemos”.

¿A qué cree que se deba su buen presente?

“Mi buen momento es a raíz de que el año pasado fue difícil por las lesiones y que no jugué mucho, pero eso me ha servido, pero de todo eso he aprendido y yo soy una persona que trabaja mucho para llegar a donde estoy y es algo que se está dando y tengo que luchar para conseguir las cosas”.

¿Cómo evalúa las temporadas que ha jugado en Alemania?

“Estoy muy contento, son culturas diferentes pero eso es lo bonito del fútbol, a veces es bueno cambiar para aprender y la adaptación y lo demás ha sido bueno, me siento contento y con ganas de seguir haciendo las cosas bien”.

¿Qué cree que lo ha mantenido en buen nivel en la Bundesliga?

“Acá es un fútbol que se adapta a mis condiciones, da mucho espacio y por la rapidez que tengo se me ha dado bien y lo he sabido aprovechar”.

¿Cuáles son las cosas que le ha aportado su estadía en el fútbol del exterior?

“Son países diferentes, España y Alemania, México, en todos me han dado oportunidad de madurar y aprender de cada uno, la madurez que tengo ahora es gracias a eso y con el pasar del tiempo de los partidos espero seguir haciendo las cosas correctas”.

¿Cree que tiene oportunidad en la Selección Colombia?

“Yo he tenido momentos buenos y no he tenido la oportunidad en la Selección, ahorita estoy enfocado en mi club, y que sea lo que Dios quiera, voy a trabajar para mí y si algún día llega, pues bienvenido sea, es bonito estar, pero qué le vamos a hacer, no sé cuándo va a llegar, pero espero algún día se dé la oportunidad”.

¿Qué espera para su futuro?

“Quiero llegar a un equipo grande, pero primero tengo que centrarme en Colonia, tengo un objetivo que es subir a primera división con el equipo y estar en buen nivel personal y luego ver qué hay de por medio y pensar en lo que viene”.

¿Lo han buscado equipos del fútbol colombiano para regresar?

“Aún no tengo planes de volver a Colombia, no cierro las puertas, pero mi presente está en Europa y voy a tratar de aprovecharlo al máximo”.