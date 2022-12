Jhon Córdoba: “Mi papá me ve maduro y ya son pocas las recomendaciones que me da”

El delantero colombiano, quien se reportó con gol en el empate 2-2 de su Colonia contra Dusseldorf, habló de su presente en el fútbol alemán y de la relación que lleva con su padre Manuel Acisclo Córdoba.

Ya son 11 goles los que lleva Jhon Córdoba con Colonia, tiene un buen registro y la frecuencia goleadora lo tiene dentro de los máximos artilleros de la Bundesliga, a uno de Quaison, del Mainz.

Publicidad

Por ese presente labrado a punta de goles, el atacante chocoano habló con el programa ‘Blog Deportivo’, de ‘Blu Radio’ sobre sus cifras y la anotación lograda el pasado domingo.

* Balance del empate del fin de semana

“Es un punto que nos da bastante vida en la Bundesliga”

Víctor Cantillo y Yony González no juegan: Corinthians rechazó volver hasta controlar la pandemia

Publicidad

* Su presente tras el parón

De momento estoy bien. Es complicado. El parar después de tantas fechas y retomar es difícil, espero que no haya más lesionados. Pero este pasaje en Alemania me ha servido para manejar el timing”.

Publicidad

* La reacción de Acisclo Córdoba tras el gol

“Sí, todos los días hablo con mi papá, me dijo que había estadio muy bien y que me felicitaba. Mi papá siempre me insistió que estuviera tranquillo y me dijo que este momento iba a llegar. Ahora me ve maduro, son pocas las recomendaciones que me da y está feliz por el momento que estoy pasando”.

* Lo que viene con Colonia

“Nosotros vamos paso a paso, ya estamos pensando en el partido de mañana” (miércoles Hoffemheim vs. Colonia 1:30 p.m.).

Publicidad

* Poco aislamiento en las celebraciones

“Esto es fútbol y va a seguir habiendo contacto. Es difícil que los jugadores no se junten”.

Publicidad

Martín 'el Toro' Arzuaga no se olvidó de Diomedes Díaz en este 26 de mayo

* A los locales no les va bien

“Nosotros aquí en Colonia jugamos con 50.000 personas. Eso es importante para nosotros, hacen mucha falta. No sé cómo será jugar de visitante sin público”.

* Record en Alemania

Publicidad

“En este momento llevo 11 goles, estoy cerca de Adrián Ramos. Al principio, con el primer entrenador no hubo buen entendimiento, pero ya con el segundo nos hemos entendido bien”.

* Conversación con Carlos Queiroz

Publicidad

“Esta sí se las debo. Esos son cosas que se quedan entre el entrenador y el jugador (risas)”.