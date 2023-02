Joan Laporta, contra las cuerdas: tendrá que explicar los pagos al Comité Técnico de Árbitros

Joan Laporta, presidente del FC Barcelona, aseguró este martes que "en breve" dará "todas las explicaciones necesarias", respecto al caso Negreira, en una rueda de prensa en la que ofrecerá detalles sobre la investigación externa que se está llevando a cabo desde hace unos días.

El dirigente, en un mensaje institucional sin preguntas después de un acto público, comentó que explicará próximamente lo que el club tiene al respecto "en todos estos años".

Laporta aclaró que en su primer mandato (2003-2010) "estos servicios", de la empresa del exárbitro y entonces vicepresidente del Comité Técnico de Árbitros José María Enríquez Negreira, se realizaron "con la factura y el soporte documental y de video correspondiente" y que las facturas se pagaban "por servicios prestados".

También se quejó por las filtraciones de datos y documentos que se están produciendo desde que salió a la luz el caso y aprovechó para responder al presidente de LaLiga, Javier Tebas, quien ayer lunes pidió la dimisión de Laporta, si no daba explicaciones convincentes del asunto: "No le daré el gusto, porque el Barcelona es de sus socios y socias", indicó.

"No es sorprendente. Ya nos habían avisado que Tebas estaba detrás de una campaña reputacional contra el FC Barcelona y contra mí", dijo Laporta en un comunicado institucional realizado en el gol sur del Spotify Camp Nou ante los medios de comunicación.

"Tebas sigue con su obsesión con el Barça y su fobia con nuestro club", sentenció el mandatario azulgrana. Y recordó: "En 2005, como vicepresidente del Alavés, puso una denuncia para que Messi no jugara con el Barça". Ahora Laporta dice que Tebas "no perdona que el FC Barcelona no haya suscrito el acuerdo con CVC" ni que esté "en la Superliga".

Por otro lado, advirtió que "quien intente perjudicar la imagen del FC Barcelona y aminorar su historia tendrá una respuesta contundente por parte de la entidad".

En este sentido, lamentó "profundamente que se estén produciendo filtraciones constantes de una causa que está en una fase de investigación por la fiscalía y que entendemos que debe tener la máxima custodia". ya que la imagen y reputación del Barcelona se está salpicando.

Ya en este caso se habla de la honorabilidad del Barcelona y la legitimidad de lo que fueron sus partidos ganados y sus títulos obtenidos en este periodo de tiempo y, por ahora, en lo deportivo, Xavi Hernández ha sabido mantener a su equipo fuera de este campo de juego precisamente con fútbol.