Joan Laporta: "Kylian Mbappé está pidiendo entre 40 y 50 millones por temporada"

El presidente del Barcelona, Joan Laporta, aseguró que si el club es capaz de activar la venta de parte de los derechos de televisión o dos otros activos -Barça Studios y Barça Licensing and Merchandising (BLM)- antes del 30 de junio, la entidad saneará su economía y tendrá margen para fichar.

"Si antes del 30 de junio podemos activar una de las opciones (venta del 10% de derechos de televisión) o dos combinadas (Barça Studios y BLM), habremos saneado la economía del club. Lo que no pasará nunca más será que en una economía saneada entremos en el despilfarro", afirmó este martes en una entrevista concedida al programa 'Tot Costa' de Cataluña Radio.

Publicidad

En este sentido, aseveró que hay operaciones que ni "teniendo el dinero para hacerlas" el Barça acometería. Y puso como ejemplo la contratación de Kylian Mbappé: "No se puede pasar de un determinado nivel de gasto. Si Mbappé quiere 50 millones netos nosotros no podríamos pagar. Después no ganan Champions..."

Así, Laporta condicionó las operaciones para reforzar la primera plantilla a la activación de las denominadas "palancas" para "reconducir" un patrimonio neto negativo cercano a los 500 millones de euros, que la entidad arrastra como consecuencia de la gestión de los últimos años.

Admitió que el club tiene encima de la mesa una oferta para vender el 49% de BLM, la empresa que comercializa los productos oficiales del club, pero precisó que es una operación que requiere "un análisis en profundidad", además de que antes de firmarla los socios compromisarios deberían aprobar la venta en una asamblea.

Los socios sí que autorizaron recientemente la venta de Barça Studios. Dijo Laporta que hasta seis empresas se han interesado en adquirir una parte de la productora audiovisual del club. "Me gustaría que la del Barça Studios se pueda hacer antes del 30 de junio", precisó.

Publicidad

La tercera "palanca" es la venta de un 10% de los derechos audiovisuales. El fondo de inversión CVC Capital Partners, impulsor de LaLiga Impulso que el Barça ha rechazado de momento formar parte, es una de las opciones que el Barça tiene encima de la mesa.

"Ninguna de estas opciones las haremos a gusto porque representa vender el 10% de los derechos de televisión. Hay tres opciones más. No hay ninguna perfecta", agregó Laporta.

Publicidad

Con todo, Laporta ha señalado que cualquier operación deportiva depende de la situación económica del club, incluida una eventual contratación del jugador del Bayern Múnich Robert Lewandowski: "No sé lo que cobra Lewandowski. Si conseguimos sanear la economía del club, y creo que lo conseguiremos, sí que se podrán asumir todas las operaciones que se están contemplando".

Laporta también se refirió a la situación de Ousmane Dembélé, cuyo contrato con el club azulgrana finaliza el próximo mes de junio. "Creo que él querría quedarse pero esta tentado por otras opciones que ofrecen unas condiciones que pueden ser mejores que las nuestras. Ya está presentada la oferta y tienen un margen para contestarnos una vez termine la temporada", aseveró.

En el ámbito deportivo, Laporta dio un "aprobado justo" a la temporada del primer equipo de fútbol y prometió que el próximo curso la escuadra entrenada por Xavi debe aspirar a ganar todos los títulos.