Joao Félix, tras su llegada a Chelsea: "Estoy contento de estar en uno de los clubes más grandes"

Luego de varias temporadas en el Atlético de Madrid , donde Joao Félix no ha contado con el gran protagonismo esperado desde su llegada, el joven jugador portugués se oficializó en la jornada de este miércoles como nuevo fichaje del Chelsea , asegurando que el conjunto de Stamford Bridge es "uno de los clubes más grandes del mundo" y que está muy contento de haber recalado en él.

En sus primeras declaraciones como jugador del Chelsea, el atacante portugués afirmó que está en Londres para ayudar a los 'Blues' "a conseguir sus objetivos.

"El Chelsea es uno de los clubes más grandes del mundo y espero ayudar al equipo a conseguir sus objetivos. Estoy muy contento de estar aquí y con muchas ganas de jugar en Stamford Bridge", dijo el portugués.

Félix ha firmado un contrato de cesión hasta final de temporada por el que el Chelsea ha pagado algo más de 12 millones de euros al Atlético de Madrid.

Sin embargo, su cesión al Chelsea es un paréntesis ante esa coyuntura. Una solución momentánea, hasta el 30 de junio de este año, cuando deberá volver al Atlético, con el que tiene contrato ahora hasta 2027 (una vez ampliado por un año el vínculo que le unía a la entidad madrileña hasta 2026), y cuando todas las partes analizarán de nuevo su situación en el club rojiblanco.

Si su marcha es definitiva o hasta entonces, es toda una incógnita, así como la continuidad o no de Diego Simeone, quien tiene contrato vigente hasta 2024, pero que, desde España se afirma una posible salida a final de temporada, luego de una temporada muy regular, en la que él ha manifestado su responsabilidad en pasadas ocasiones.

Cabe resaltar que la relación entre el ‘míster’ y el portugués ha generado polémica durante los últimos años, siendo muchas veces tema internacional, por lo que su salida ya era un tema casi que inminente, así sea en condición de préstamo, como se dio con Chelsea, pues, así como lo manifestó Miguel Ángel Gil Marín, consejero delegado del Atlético, en declaraciones a 'TVE' durante el pasado Mundial de Qatar 2022: "Por los motivos que no merece la pena ahora entrar en ellos, la relación entre el 'míster' (Diego Simeone) y él, los minutos jugados y su motivación en el momento actual hacen pensar que lo razonable para el club es que, si hay alguna opción buena para el jugador, para el club y para, por supuesto, el club donde pueda ir, al menos analizarla. A mí, personalmente, me encantaría que continuara, pero creo que la idea del jugador ahora mismo no es esa".

Su titularidad se presupone rápida en el equipo inglés, cuyo próximo encuentro será este jueves frente al Fulham, , quizá demasiado pronto como para que ya disponga de minutos el atacante luso. No sólo por lo deportivo, sino porque necesita que el club entregue la documentación este miércoles para poder jugar el jueves.