¿John Barnes le baja la ‘caña’ a Luis Díaz?: "No es el gran fichaje de invierno"

Luis Fernando Díaz es el colombiano del momento en el fútbol europeo por sus grandes actuaciones con el Liverpool desde su arribo en el pasado mercado de pases, procedente del Porto.

Pese a su rendimiento, hay algunos que piden prudencia y calma en cuanto al rendimiento de ‘Lucho’, pues teniendo en cuenta que sólo lleva unos meses en el conjunto inglés. John Barnes es uno de ellos, quien jugó con los ‘reds’ entre 1987 y 1997.

En charla con ‘The Mirror’, el futbolista inglés de origen jamaiquino explicó que el extremo guajiro no es el “gran fichaje del mercado de invierno”, no obstante, hace una aclaración en que fue una pieza fundamental para Jürgen Klopp en el mercado de pases.

"Díaz no es un gran fichaje de enero, si fuera el Real Madrid, el Barcelona y todos los demás estarían detrás de él y no le costó eso", dijo de entrada el exfutbolista de 58 años.

Barnes agregó: "Muy parecido a cuando vinieron Salah y Mané, no hubo un gran clamor por ellos y por mucho que se hayan convertido en los jugadores que son. Eso tiene que ver con Klopp y el valor de identificar la plantilla de jugador que quiere".

Por último, John Barnes hizo énfasis en que lo más probable es que ‘Lucho’ no se destaque de la misma forma en otro club como lo está haciendo ahora en el Liverpool, debido a que en la plantilla que dirige Klopp hay un trabajo bastante ejecutado con los fichajes.

"Díaz no hará esto en el Manchester City , no lo hará en el Real Madrid porque Salah se adapta a nuestra forma de jugar, así que si 'Mo' Salah siente que puede dejar el Liverpool y tener el mismo impacto en el Real Madrid, yo no creo que lo haga", concluyó.

¿Quién es John Barnes?

Es un exfutbolista inglés que jugó como extremo izquierdo, aunque también lo hacía como mediapunta. Además de Liverpool también jugó en Watford, Newcastle y fue internacional con la Selección de Inglaterra entre 1983 y 1995.