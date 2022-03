Jorge Bermúdez respondió a Mauricio Macri: "El mandatario que endeudó a Argentina no debería hablar"

El clima en el entorno de Boca Juniors parece ser más caliente cada vez, y más, después de las palabras de Jorge Bermúdez, que atacó al expresidente del club y de Argentina, Mauricio Macri, quien criticó la gestión del conjunto 'xeneize', liderada por Juan Román Riquelme.

El exmandatario declaró que Bermúdez estaba arruinando el club y el 'Patrón' no se quedó callado ante el asunto; lanzó una fuerte crítica a Macri en la previa del partido contra Estudiantes.

“La verdad a mí me da mucha sorpresa y después siento muchas cosas en el pecho. Amo este país aunque soy colombiano, tengo un hijo argentino que nació en esta tierra y estoy muy agradecido. Me sorprende que el mandatario que más endeudó a la Argentina históricamente, y que por eso no le puede dar lecciones a nadie de cómo se administra, salga a hablar de nuestro club” comentó Bermúdez.

Además, el 'Patrón' añadió lo siguiente: “Me sorprende porque cuando llegamos, el club no estaba ordenado económicamente y ahora sí lo está. De hecho, trajimos jugadores de mucho nivel. En el club se están haciendo bien las cosas, fuimos tres veces campeones, tenemos dos o tres finales por delante que no sabemos cuándo las vamos a jugar y muchas más experiencia, y lo único que se le ocurre hacer a nuestro amigo es salir a criticar”.

