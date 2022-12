“Jorge Carrascal en sus inicios se quería sacar a todo el mundo, abusaba del balón”

Neys Nieto, descubridor del futbolista cartagenero, le contó a GolCaracol.com los secretos del jugador más desequilibrante que tiene la Selección Colombia Sub-23 en el Torneo Preolímpico.

Jorge Carrascal jugó en la cancha del Centenario como lo haría en el barrio: con atrevimiento, despreocupado, por momentos exaltado, pero sobre todo alegre, porque se notó que lo gozó.

El mediocampista fue la figura descollante de la Selección Colombia, el pasado martes en la noche, tras convertir un golazo del que hoy todos hablan (dejó regados a cuatro rivales) y poner dos pasegol para vencer 4-0 a Ecuador, en el Torneo Preolímpico.

Pero ¿de dónde salió este futbolista al que han señalado como el ‘Neymar colombiano’ y por el que Marcelo Gallardo, técnico del River Plate argentino, apuesta y lo quiere llevar de a poco?

Neys Nieto, otrora cazatalentos de Millonarios, tiene muchas de las respuestas, pues fue el hombre que descubrió a Jorge cuando este era un pichón de crack y disputaba torneos juveniles en la costa Atlántica, sin otra motivación diferente a la de divertirse.

Nieto le contó a GolCaracol.com los secretos de aquel muchachito irreverente que no les prestaba la pelota a sus compañeros y quería hacerlo todo él.

Pero también habló del ser humano, al que describe como “tierno y dulce”, pese al entorno violento en el que creció en su natal Cartagena y a las dificultades propias de una familia con escasos recursos.

¿Qué lo atrajo de Carrascal cuando lo vio la primera vez?

“Tenía destellos de buena técnica, cambios de ritmo y personalidad, que fue uno de los detalles que me llamó mucho la atención. Ahora, con su riqueza y trabajo, ha mejorado mucho y lo está disfrutando la Selección”.

¿Y ahí lo lleva a Millonarios?

“Sí, fui a visitarlo a la casa para ver cómo vivía, con quién vivía. Les llevé unas camisetas de Millonarios a él, al padre y al abuelo, que manejaba un taxi en ese entonces, no sé ahora. El acercamiento lo hice a través de un hermano del tío de Jorge, que era el utilero de la selección Bolívar y por ahí me pude acercar mucho más fácil. En Millonarios le facilitamos la vivienda y la educación, porque no es solo que juegue, hay que hacerle seguimiento, arroparlo”.

Este par debió hacer y deshacer en las divisiones menores. Pedazos de jugadores. Cracks. pic.twitter.com/zOnUtOpiMt — La Página Embajadora (@LPEmbajadora) January 22, 2020



¿Cómo era el seno de su hogar?

“Jorge viene de un grupo familiar de bajos recursos, era un entorno que no era el mejor para su crecimiento. Hay lugares en el país y en el mundo en donde hay marginaciones y toca sobrevivir, él ha sobrevivido a través del fútbol. Eso ha sido importante para que muestre sus destellos”.

¿Siempre jugó de volante o usted lo conoció en otra posición?

“Siempre jugó de volante de creación, pero yo lo veía como mediapunta por su capacidad de resolver en el último tercio. Yo le decía ‘tú eres importante de la mitad hacia arriba’. Le pedía que jugara suelto porque la capacidad y su inventiva no se las puede uno quitar, esas son sus fortalezas. En Millonarios jugó suelto, pisando el área”.

¿Era disciplinado o más bien rebelde?

“Era un chico introvertido pero su disciplina no era la mejor, no porque fuera grosero, yo no le escuché una mala palabra, nunca fue irrespetuoso con los profesores, pero a veces se escapaba o se iba a hacer otras cosas. Él decía ‘yo resuelvo’. Ahora con la vitrina que tiene, va a necesitar que muchas personas se acerquen a él para que lo orienten”.

Jorge Carrascal: “Cuando uno se tiene confianza, las cosas salen mucho mejor”

¿Qué factores fueron determinantes para que llegara a este nivel que se le conoce hoy?

“Haber salido de Colombia fue bueno para él, era una posibilidad para que creciera y cambiara a otro contexto. No es lo mismo cuando estás en tu país, cerca a la ciudad donde naciste y tienes la tentación de poderte regresar nuevamente. Esa enseñanza en España y Ucrania lo han hecho crecer y lo han fortalecido. Ahora lo veo más maduro, más acentuado en el juego”.

¿Y cambió en su forma de jugar?

“Recuerdo que algunos colegas de la institución lo querían sacar de los partidos porque abusaba con el balón, era irresponsable con el grupo, que tenía que tolerar esas situaciones. Si perdía el balón, no lo recuperaba. Quería sacarse a todo el mundo. Pero era un chico de 15 o 16 años que estaba en su furor y quería ser él solo. Pero hoy es colectivo, hace gol, te recupera la pelota”.

¿Con qué recuerdo se queda de Jorge?

“Lo que más recuerdo de Jorge es su ternura, es un chico muy dulce. Me acuerdo que cuando tenía problemas o cosas, siempre me ponía la cabeza para que se la sobara, le faltaba afecto. Más allá de todas las jugadas que hace y que va a hacer, siempre me he quedado con la parte humana”.