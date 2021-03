Jorge Luis Pinto: "Los jugadores dicen que si usted continua con la Selección ellos pierden"

Jorge Luis Pinto , quien fue entrenador de la Selección de fútbol de Costa Rica, y la llevó a los cuartos de final en la Copa del Mundo de Brasil 2014. Habló este martes en el consulado de Costa Rica, en la ciudad de Bogotá, para brindar bajo juramento sus declaraciones sobre el proceso judicial que se lleva acabo.

Keylor Navas, 'el cajonero': así se fraguó la salida de Jorge Luis Pinto de Selección de Costa Rica

En el programa 'Blog Deportivo', de 'Blu Radio', revelaron algunos de los audios del entrenador santandereano, en el cual expresa la situación que vivió con los dirigentes y la selección costarricense.

Esto fue lo que habló de cómo se enteró que no seguirá en al mando de la Selección, "Los jugadores dicen que si usted continua con la Selección ellos pierden 2,3,4 partidos para que lo saquen. Yo me quedé asombrado y sorprendido. Pero bueno si es así, pues indudablemente no vamos a discutir ni pelear, no nos vamos hacer daño. Yo me hago daño, ustedes sufren el daño y la selección por supuesto." expresó Pinto.

Además agregó, "La reunión terminó y llegó la famosa rueda de prensa, ahí me pidieron que no fuera a comentar ningún tema de esto, porque era un riesgo público. Yo colaboré, por supuesto que no toque ese tema para nada, la responsabilidad de la ida era la mía y listo. Se clarificó, estuvimos en la rueda de prensa. Pero yo siempre dije la verdad de Brasil no se ha dicho, algún día se tendrá que decir."

Así mismo, se refirió a si hubo algún conflicto o no, con los jugadores Keylor Navas y Bryan Ruíz, "Pequeñeces pero problemas no, de ninguna manera. Si Brayan Ruíz era el capitán de mi equipo y yo lo había seleccionado y nombrado como capitán, y con él conversábamos todas las cosas. Con Keylor tampoco, no teníamos mucho así, porque casi no entraba conmigo" expresó el ex entrenador de Millonarios.

Así terminó el segundó día de esté caso, el cual mañana tendrá su tercera parte, en busca de esclarecer lo sucedido tras la demanda de los jugadores costarricenses por difamación.

