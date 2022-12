Jorman Campuzano y Sebastián Villa, en la lista de convocados por Boca Juniors para enfrentar a Lanús

El volante y el extremo colombianos están entre los 20 jugadores de los 'xeneizes' para el duelo de este domingo, en la Superliga Argentina.

Gustavo Alfaro entregó en las últimas horas el listado de jugadores tenidos en cuenta para el partido entre Boca Juniors y Lanús.

Ahí aparecieron el volante Jorman Campuzano y también el extremo Sebastián Villa, de quien se ha hablado mucho en los últimos días por su situación en el equipo azul y oro.

Incluso, en la rueda de prensa del viernes pasado el profesor Alfaro comentó que no era cierto que el exjugador del Tolima se fuera a marchar del club y por ahora no tiene espacio, ya que no juega con extremos en su esquema.

A continuación, la lista completa de convocados de Boca:

