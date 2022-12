José Luis Chilavert: "La vida de una persona es más importante que un partido de fútbol"

En la última semana, el mundo entero vio cómo se disputaban los compromisos de la Copa Libertadores en medio de las manifestaciones y protestas que desencadenó el paro nacional en Colombia.

Junior vs. River Plate , Atlético Nacional vs. Nacional y América vs. Mineiro , fueron los encuentros que se llevaron a cabo en el país, en medio de fuertes enfrentamientos entre las autoridades y la población civil de fondo.

Los comentarios en contra de esos hechis no se hicieron esperar en toda Sudamérica y ahora es José Luis Chilavert , exguardameta paraguayo, quien se pronunció en las redes sociales sobre lo ocurrido el miércoles y jueves de la presente semana.

"La vida de una persona es más importante que un partido de fútbol, a la 'Corrupbol' solo le interesa el dinero, todo pan y circo. Ya van a caer", expresó el exjugador.

— José Luis FelixChilavert Gonzalez (@JoseLChilavert_) May 13, 2021

Cabe resaltar que, los juegos que tuvieron lugar en Barranquilla, fueron suspendidos momentáneamente en varias ocasiones por el gas que fue lanzado en las calles y que ingresó al terreno de juego del estadio Romelio Martínez.

Por su parte, en Pereira tuvieron que correr el cotejo una hora para que se pudiera jugar. Los uruguayos grabaron lo que aconteció a las afueras de su hotel de concentración.

En Brasil, Uruguay y Argentina también se dieron críticas por jugar partidos de Copa, ante la crisis social en nuestro país.