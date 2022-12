José Luis Sinisterra, el joven colombiano que empezó a brillar en Argentina, con Lanús

El delantero, de 20 años, habló en exclusiva con GolCaracol.com sobre su debut como profesional y su primer gol con la camiseta del ‘granate’.

José Luis Sinisterra nació en Buenaventura, Valle del Cauca y, luego de seis años fuera de su casa, pudo cumplir su sueño de ser un jugador profesional. Tocó las puertas en más de 10 equipos, pero fue en Lanús donde debutó y anotó su primer gol.

Publicidad

El atacante, quien se desempeña como extremo, paso por las inferiores de Atlético Nacional, Palmeiras, Corinthians, São Paulo, Defensa y Justicia, River Plate, Quilmes, Estudiantes de la Plata y Real Valladolid, pero fue en el ‘granate’ donde el 7 de octubre debutó frente a Tigre.

Contra Patronato, el 20 de octubre, anotó el que sería su primer y único gol, hasta el momento, con Lanús. En los últimos dos meses, el colombiano ya suma cuatro partidos como profesional y es una de las alternativas en el ataque para Luis Zubeldía.

Vea acá: Un grande en todas las canchas: James Rodríguez se destaca jugando baloncesto

Publicidad

José Luis Sinisterra habló con GolCaracol.com sobre el arduo camino que tuvo que recorrer para poder convertirse en profesional y convertirse en una de las apuestas de Lanús para el futuro.

¿Cómo se define como futbolista?

Publicidad

“Soy un jugador fuerte en el uno contra uno y soy muy rápido”.

¿Cómo llegó al fútbol?

“Yo empecé en una escuela de formación en Buenaventura, después tuve la oportunidad de ir a Brasil. Estuve un año en Palmeiras, pasé al Corinthians, donde estuve tres meses, y un mes en Sao Paulo, pero no había podido jugar por la reglamentación FIFA, que no permite que ningún extranjero que sea menor de edad juegue en los torneos locales. De ahí pasé a Argentina, estuve en Defensa y Justicia, Quilmes, River Plate y fue ahí donde tuve el primer contacto con Lanús”.

“Ahí conseguí una invitación a la Selección Colombia Sub-17, fue una experiencia única y especial, siempre para un colombiano es un honor vestir la camiseta de su país. Al año siguiente, decidí quedarme en Colombia, donde estuve un año con Atlético Nacional, con ellos llamé la atención del Real Valladolid, pero aún no era nada seguro”.

Publicidad

“Me devolví a Argentina con 17 años, pero no hubo un acuerdo razonable con Lanús, me tocó volver a irme del club. Ahí estuve en Estudiantes de La Plata, donde estuvo tres meses y pasó lo mismo.

“Decidí aceptar la invitación de ir a España, tuve la opción de fichar y jugar el torneo de Segunda División B con la reserva. Al finalizar mi contrato, tuve la oportunidad de volver por tercera vez a Lanús, ahora sí se pudo organizar todo y firmé contrato. Hoy en día estoy muy feliz en el club ‘granate’”.

Publicidad

Le puede interesar: Jeison Murillo y los últimos jugadores que han vestido la camiseta ‘17’ del Barcelona

¿Cómo ha sido su última etapa con Lanús, donde debutó y anotó su primer gol como profesional?

“Aún no caigo en cuenta de todo lo que me ha pasado en tan poco tiempo. El debut fue algo que había soñado desde que era muy chiquito. Lanús me ha dado la oportunidad de ir creciendo y el gol fue una alegría inmensa porque lo deseaba, pero no sabía que llegaría tan pronto, en mi segundo partido”.

¿Qué consejos le ha dado el técnico Luis Zubeldía y sus compañeros?

Publicidad

“El profe me dice que haga lo que hago en los entrenamientos, que esté tranquilo y confiado porque ellos desde afuera me están respaldo. Los compañeros también me dan la confianza, tratan de que siempre esté tranquilo y eso lleva a que haga las cosas bien”.

¿Con cuáles compañeros tiene mayor afinidad?

Publicidad

“Con Pedro de la Vega, también subió conmigo, siempre estamos juntos en las concentraciones y tenemos buena relación. Con ‘Laucha’ Acosta, Pasquini y en general con todo el equipo hay una buena relación”.

¿Qué futbolistas le escribieron cuando anotó su primer gol como profesional?

“Luciano Balbi, que está jugando ahora en el fútbol español y compartí con él en las divisiones inferiores, Jorge Carrascal, Harold Santiago Mosquera y otros que no recuerdo (risas)”.

¿Cómo es su relación con los otros colombianos que están en Argentina?

Publicidad

“Con los de Boca Juniors y River Plate, aún no he podido hablar, pero con Mauricio Arboleda y Óscar Cabezas, he tenido la oportunidad de compartir y hemos hecho planes de ir a comer”.

¿Fue muy duro llegar a donde está hoy en día?

Publicidad

“Nada fue fácil, tuve que pasar seis años fuera de mi casa para hoy en día encontrarme con esta realidad. Aún sigo creyendo que es difícil, aún tengo mucho por aprender. El camino siempre ha sido difícil, pero bueno hay que seguir trabajando, siempre con los pies en la tierra”.

¿En algún momento pensó en dejar el fútbol?

“En Brasil hubo un momento muy complicado porque no tenía representante, solo estaba con mi tío. Prácticamente, nos la jugábamos a la suerte y teníamos eso en contra. Hubo un momento en el que decidí volver a Colombia, pero nunca rendirme del fútbol.

¿Cómo fue su paso por Atlético Nacional?

Publicidad

“Cuando estuve un año en Colombia, recibí ofertas del América y del Deportivo Cali, pero nunca se logró resolver y por eso firmé con Nacional”.

Lea acá: Santiago Arias estuvo con su pareja en la boda de Diego Godín, en Uruguay

Publicidad

¿Cuáles son sus sueños?

“Mi sueño es seguir creciendo acá en el club y ser reconocido en el mundo del fútbol. Seguir sosteniendo este ritmo, seguir marcando goles y dando alegrías a mi familia. Espero mantener la intensidad, porque es fácil llegar, pero lo difícil es mantenerse y yo quiero mantenerme. Espero ganarme un puesto en el once y seguir demostrando poco a poco”.

¿Cómo ha sido la relación con los hinchas de Lanús?

“Mi debut fue en un campo rival, pero ahí hay que estar fuerte de la mente para que eso no influya. Cuando se juega fuera del estadio es bastante complicado, pero gracias a Dios he tenido el apoyo de los hinchas de Lanús y me ayuda a estar mucho más tranquilo y sin presión”.

Publicidad