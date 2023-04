"José Mourinho es solo cine": expresó exfutbolista italiano que le 'bajó la caña' al portugués

El exfutbolista del Real Madrid, Antonio Cassano, criticó fuertemente los rumores de la presunta llegada de José Mourinho a los banquillos del equipo español. Sin embargo, aún todo es un supuesto y no se sabe a ciencia cierta si es que Carlo Ancelotti dejará la vacante a final de temporada, pues también se habla que el italiano entraría a sustituir a Tite en la dirección técnica de la Selección de Brasil.

Sin embargo, por si acaso, el italiano 'abrió el paraguas' en caso de que el portugués, que ya fue técnico del equipo 'merengue', vuelva a dirigir en tierras españolas. “José Mourinho es solo cine. No tengo idea de cómo Mourinho logra los resultados. Era un gran entrenador y comunicador, pero actualmente, para mí, es un entrenador que está a la altura de entrenar al Real Madrid o al San Martín”, afirmó Cassano en declaraciones para el medio 'Bobo TV'.

Para el exdelantero, el trabajo de técnico para el único campeón de las tres competiciones europeas ha pasado a un segundo plano y ya el mundo del fútbol no le importa: “A Mourinho le importa una m****a el fútbol. Van a mirar la historia, pero no nos dejemos engañar, porque no sabe trabajar, hablar y comunicar fútbol”, aseveró.

Con respecto a los rumores de llegada del portugués al Real Madrid, afirmó que si el Real Madrid quiere un entrenador de fútbol, no debería llamar a Mourinho: “Puede volver al Real Madrid, porque Ancelotti puede irse a Brasil, pero solo por el estatus. Ganó, pero perfectamente puede ir también ahora al San Martinés. Pero si el Real quiere un entrenador de fútbol, no llamará a Mourinho. Si los sanmartinenses quieren jugar al fútbol casualmente, entonces pueden llamarlo”, comentó el italiano.

Publicidad

Para ser más claro en sus declaraciones, quiso comparar el trabajo de José Mourinho con la manera de dirigir de Maurizio Sarri, ex director técnico de la Juventus, Chelsea y actualmente en Lazio: “Maurizio Sarri ama el fútbol y su trabajo, mientras que al otro no le importa una m****a el fútbol. Gana, cambia y es inteligente. Llaman a su puerta, como si fuera quién sabe quién. Sarri juega un fútbol maravilloso, mientras que el otro es nulo”, culminó el italiano que, a fin de cuentas, solo tuvo malas palabras para Mourinho.

¿Quién es Antonio Cassano?

Antonio Cassano fue un exdelantero italiano que empezó su carrera en el A.S Barri. Dadas sus buenas actuaciones, fue llamado por la Roma en donde estuvo cuatro temporadas. Tras cosechar buenos números y buenas actuaciones, el Real Madrid se fijó en él. Con el cuadro 'merengue' no tuvo la mejor de las actuaciones y tuvo que devolverse a su natal Italia fichado por la Sampdoria. Pasó por el A.C Milán, el Inter de Milán, el Parma y finalizó su carrera en el Hella Verona en el 2017.