José Mourinho es 'special one': le regaló la medalla de subcampeón de la Europa League a un niño

Ni José Mourinho, invicto en finales europeas, ni Paulo Dybala, autor del gol romano, pudieron acabar con el idilio del Sevilla en la Europa League, título que el club hispalense conquistó por 7ª ocasión en su historia, al ganar 4-1 en los penales a la Roma (1-1 al término del tiempo reglamentado).

Y tras el partido en el estadio Puskás Arena, de Budapest, el DT portugués fue el protagonista de una acción que le da la vuelta al mundo. Luego de recibir la medalla como subcampeón de la Europa League, el popular 'Mou' se acercó hacia una de las graderías donde habían simpatizantes de la Roma y allí no dudó en quitarse la presea de plata y entregársela a un hincha que no podía de la dicha.

Al ver la acción del extécnico del Real Madrid en esa parte del estadio se presentaron algunos vítores para el portugués. Posteriormente, Mourinho se internó en los camerinos del Puskás Arena y al ser consultado por la transmisión oficial del torneo del porqué de su acto de la medalla, éste no dudó en responder lo siguiente: "Me quedo con las de oro y regalo las de plata"

Para lo que para 'Mou' puede ser una medalla más, sin duda que para el adolescente será una presea que guardará como una reliquia. Será un día que nunca olvidará, se fue como una recompensa.

Publicidad

El hincha que recibió la medalla de Mourinho. ODD ANDERSEN/AFP

Estas fueron las particulares declaraciones de Mourinho:

Publicidad

Mourinho regaló su medalla🥈



"Me quedo con las de oro y regalo las de plata",

😳🥈 Después de la premiación, Jose Mourinho se sacó la medalla de subcampeón de la Europa League y se la regaló a un hincha, que estaba en la platea del estadio pic.twitter.com/Z6KuTIK7zp — Roberto Cristian Aramayo Flores (@Roberto39376505) May 31, 2023

Otras declaraciones de José Mourinho, tras la final de la Europa League:

"Tengo ganas de irme a casa el lunes y de jugar el domingo, que lamentablemente no puedo estar en el banquillo. Necesito vacaciones, estoy muy cansado. Hasta el lunes estaré en Roma", dijo al término del encuentro, nada más perder la final de la Europa League en penaltis contra el Sevilla.

"Tengo que pelear por estos chicos y no puedo decir objetivamente que me quedo. Dije hace unos meses que si tenía contacto con un club se lo diría a los propietarios, no haría nada en secreto. Hablé con el club en diciembre cuando Portugal estaba allí. De momento no he hablado con nadie porque no hay ningún equipo. Tengo un año más de contrato con el Roma, la situación es esta", añadió el timonel portugués a 'Sky Sport Italia'.