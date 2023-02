José Mourinho justificó su expulsión: "Si he reaccionado como lo hice, es porque algo ha sucedido"

El portugués José Mourinho , entrenador del Roma , fue expulsado en el partido ante el Cremonese tras un encontronazo con el cuarto árbitro al comienzo de la segunda mitad, pero explicó que el cuarto árbitro le habló de manera "injustificable" y que tratará de conseguir los audios.

"Necesito saber si existen grabaciones de audio de lo que me ha dicho. No quiero entrar en la cosa de que él sea de Torino y que nosotros jugamos contra la 'Juve' esta jornada y me quiera fuera del banquillo", dijo a los micrófonos de DAZN tras la derrota ante el Cremonese (2-1).

"Tengo que saber si puedo hacer algo del punto de vita legal, porque el árbitro me expulsa porque el cuarto árbitro le ha dicho que lo haga. Lamentablemente el cuarto no ha tenido la honestidad de decirle a su compañero lo que me ha dicho, el modo en el que me lo ha dicho y el modo en el que me ha tratado, que obviamente ha generado mi reacción", añadió.

"La gente que me conoce desde hace muchos años sabe que soy emocional, pero no estoy loco. Y para haber tenido una reacción como la que he tenido es porque ha sucedido algo", explicó el setubalense, que se marchó expulsado en el minuto 47.

"A lo mejor es la primera vez en mi carrera que un cuarto árbitro ha hablado conmigo de un modo injustificable", apuntó.

"He ido al vestuario de los árbitros cuando ha terminado el partido. He tenido la fortuna de que Piccinini (árbitro principal) fue el cuarto en un partido en el que yo fui expulsado por hablar mal al árbitro, y me vio bajar al vestuario y pedirle perdón en su día. Hoy Piccinini me ha visto entrar y decirle al cuarto: 'quiero que seas honesto y digas lo que ha pasado'", sentenció.

De todas maneras, esto no opaca la derrota por 2-1 frente a Cremonese por la jornada número 24 de la Serie de Italia, que deja a la Roma en la quinta posición con 44 puntos, situación diferente a la de su clásico rival: Lazio.

Con un derechazo desde la frontal del área directo a la escuadra, el español Luis Alberto desatascó al Lazio en un complicado partido ante el Sampdoria (1-0) que dejó al conjunto 'laziali' en puestos de Liga de Campeones.

Justo en el momento clave, a falta de diez minutos de que finalizara un choque abierto en el que ambos equipos tuvieron ocasiones para llevarse los tres puntos, apareció el director de orquesta de este Lazio para poner orden desde la frontal con un gol marca de la casa.

Antes, el español Pedro Rodríguez gozó de la ocasión más clara en la primera mitad, pero su disparo se estrelló con el palo. Ya en la segunda mitad se sucedieron las más claras para ambos equipos y un error en el despeje del también español Patric a punto estuvo de significar un valioso gol para el Sampdoria, necesitado de puntos.

Una 'Samp' que para intentar solventar ese problema y acercarse a una complicada salvación, fichó en este mercado invernal al español Jesé Rodríguez, que ya se estrenó con el '99' a la espalda ante el Bolonia la pasada jornada y, esta noche, el serbio Dejan Stankovic le dio entrada en el minuto 72. Intentó sin éxito el canario perforar la zaga del conjunto romano.

El golazo de Luis Alberto solventó el partido de un Lazio que duerme en 'Champions' y que consiguió aguantar ante una 'Samp' que, pese a estar en descenso, a nueve puntos de los puestos fuera de peligro, volvió a demostrar una nueva cara competitiva.

De esta manera Lazio quedó una posición arriba de la Roma con 45 unidades, una más que los de José Mourinho.