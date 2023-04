José Mourinho: "Soy feliz aquí en la Roma, pero a veces pienso en otras ambiciones"

El portugués José Mourinho aseguró este jueves, tras certificar el pase a las semifinales de la Europa League al vencer al Feyenoord (4-1, 4-2 global) que es "feliz" en la Roma, pero dejó la puerta abierta a una salida al puntualizar que "a veces" piensa "en otras ambiciones".

"Soy feliz aquí, no puedo esconderlo. Me gusta la gente, tengo buena relación con la propiedad, si digo lo contrario miento. Los jugadores son fantásticos, tienen una empatía tremenda entre ellos. No son como hijos porque tengo dos, pero casi", apuntó en rueda de prensa al ser preguntado si noches como la vivida no le daban ganas de renovar.

"No puedo decir que no soy feliz. Algunas veces pienso en las frustraciones y otras veces pienso en otras ambiciones, pero hoy lo importante es que soy feliz y trabajo para la gente y la he visto feliz. Eso es lo importante", añadió.

Dos equipos italianos en semifinales, Juventus y la Roma, pero Mourinho no quiso hablar de la posibilidad de una final italiana.

"La final puede ser italiana pero también sin italianos. El Leverkusen es muy difícil", ponderó.

El argentino Paulo Dybala resucitó a la Roma en los minutos finales con un gol y en la prórroga, el esfuerzo físico de los suyos surtió efecto.

"He pensado que si no ganábamos la gente se iba a ir orgullosa por el partido. Esa es la base de la que partimos. Hay cosas que no son negociables, o ganamos o nos vamos a casa reventados, y eso lo han entendido bien los jugadores".

Además, el técnico setubalense dejó su sello personal en la rueda de prensa al regalar a un periodista neerlandés, con el que tuvo un encontronazo verbal hace una semana, un llavero con el trofeo de Conference League, una competición que la Roma ganó el año pasado tras imponerse precisamente al Feyenoord.

"Si pierdo un partido no duermo ni lloro durante diez meses", dijo Mourinho al periodista neerlandés en la rueda de prensa tras el partido de la ida en relación al técnico del Feyenoord, que ha hecho varias referencias a aquella final durante esta temporada, "nos vemos en una semana".

Esta noche Mourinho terminó su particular discusión con el periodista: "Un consejo, la próxima vez cuando perdáis, no lloréis 10 meses", sentenció.