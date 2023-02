José Mourinho, tras su paso a los 'octavos' de la Europa League: "Me ha gustado todo del equipo"

El portugués José Mourinho aseguró este jueves que su Roma controló el partido ante el Salzburgo (2-0), en el que se repuso del 1-0 de la ida para acceder octavos de Liga Europa, como quería.

"Desde el banquillo tenía la situación de un entrenador que tenía solo un gol de ventaja (tras el 2-0), pero ha sido un partido tranquilo para mí, hemos controlado como queríamos hacerlo, aunque es difícil jugar 90 minutos con esa intensidad", declaró en rueda de prensa posterior al choque.

El técnico desveló que tuvo dudas hasta el final con el argentino Paulo Dybala, que solo se entrenó este miércoles con el grupo: "He tenido dudas con Dybala, solo habia entrenado el miercoles. Conoce su cuerpo, sus sensaciones y me dijo que podía jugar".

Mourinho comentó la suplencia del italiano Stephan El Shaarawy, que venía siendo titular y jugando a gran nivel.

"El Sharrawy ha sido mi sacrificado, pero en pos de un 'plan b'. Con Abraham así (máscara que le tapaba un ojo) y sin Solbakken, no tenía un jugador en el banquillo para encarar, era mi 'plan b' para el final de partido en caso de necesitarlo. Me siento mal por él, pero estábamos jugado muy bien. Se lo he explicado y estoy muy contento con este espíritu de equipo", sostuvo.

Además aprovechó el momento para agradecer a su equipo de analistas el trabajo de este partido.

"Me ha gustado todo, pero no pudo dejar de decir que mi 'staff' ha hecho un trabajo fantástico. Los analistas han hecho un trabajo exhaustivo para poder ayudarme a mí y a mi equipo. Me han dado la oportunidad de preparar muy bien el partido", reconoció el setubalense.

Sobre el ambiente del estadio, que se llenó por vigésimo cuarta vez cosecutiva, dijo: "La 'Curva' (fondo de animación) ha vuelto, pero la gente detrás de mí estaba dormida, aunque sabemos que es otro perfil".

Con esta victoria confirmó su presencia en los octavos de final de la Europa League, competencia que se disputa a la par de la Champions y la Conference, que justamente Mourinho ganó con el conjunto italiano la pasada temporada.

Al disputar la Liga de Europa no participó en esta edición de la Conference, a diferencia deLazio, Fiorentina, Anderlecht, el Gante belgas y el AEK Larnaca chipriota que entrena el español Jose Luis Oltra, quienes alcanzaron los octavos de final de la Liga Conferencia de fútbol que también lograron el Basilea suizo, el Lech Poznan polaco y el Sheriff Moldavo.

Estos ocho equipos quedarán emparejados con los que quedaron en el primer lugar de la fase de grupos en el sorteo del viernes y que partirán como cabezas de serie: AZ Alkmaar (NED), Djurgården (SWE), İstanbul Başakşehir (TUR), Niza (FRA), Sivasspor (TUR), Slovan Bratislava (SVK), Villarreal (ESP) y West Ham (ENG).

Ningún equipo puede enfrentarse a otro equipo de la misma federación nacional.

Las eliminatorias se juegan a dos partidos, con los cabezas de serie en casa en los partidos de vuelta

Los partidos de ida están programados para el 9 de marzo y los partidos de vuelta una semana después, el 16 de marzo.

La final de la Liga Conferencia tendrá lugar en el Eden Arena de Praga el 7 de junio.