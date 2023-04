José Mourinho y la millonaria oferta que lo tentaría para ser DT de Cristiano Ronaldo y David Ospina

En los países del medio oriente y en algunos sectores de Asía, las ligas son tachadas de poco competitivas, pero lo que no falta es dinero y eso cada vez queda más claro con el fichaje de grandes jugadores. Ahora el que habría recibido coqueteos es José Mourinho, técnico de la Roma del 'calcio italiano', que según informan desde España, es el más reciente capricho que se quiere dar el Al Nassr de Arabia Saudita.

Dinero y más dinero, eso es lo que menos le preocupa a los clubes de esta zona del mundo que no dudan es bajarse un 'buen billete' de la cartera para hacerse con los servicios de entrenadores y futbolistas de alto nivel. Al Nassr es el claro ejemplo de ello, los saudíes rompieron el mercado de fichajes con la incorporación de Cristiano Ronaldo, quien gana un sueldo estratoférico y que además comparte camerino con el arquero David Ospina, que también percibe un 'jugoso' salario.

En el banquillo técnico, Al Nassr cuenta con el español Rudi García, estratega que actualmente tiene al equipo como segundo en la liga local con 53 puntos y a solo tres unidades del líder, Al Ittihad. Y es que aunque no parece un mala campaña, el DT francés no estaría en los mejores términos dentro del equipo, pues según el medio 'AS', "el francés no es del agrado del crack de Cristiano Ronaldo, lo que definitivamente ha supuesto un detonante en el club".

Sin embargo, el portal español no solo habló de una posible salida de García, sino que mencionó que su reemplazo podría ser José Mourinho. "La oferta que le ponen sobre la mesa al actual técnico de la Roma es de 100 euros millones por dos temporadas. Pasaría a ser así el entrenador mejor pagado del mundo", dijo el citado medio.

Sin duda alguna, esta sería una oferta bastante tentadora para el entrenador portugués, pero su presente con 'La loba' sería el mayor impedimento, pues "Mourinho se encuentra en el tramo final de temporada con la Roma y tiene ante sí el reto de clasificarlo para la Champions y tratar de ganar la Europa League".

Y es que además, no es el único ofrecimiento que le habrían hecho al 'luso', ya que en días anteriores se reveló que le llegó una propuesta para dirigir a la selección de Arabia Saudita a cambio de 120 millones de euros por dos años.

Ahora solo queda esperar si Mourinho se deja seducir por estas millonarias propuestas o seguirá escalando a nivel europeo con la Roma de Italia.