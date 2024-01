José Mourinho y su opción de dirigir a la Selección de Brasil: ¿qué dijo el DT portugués?

El técnico portugués José Mourinho aseguró que su prioridad es renovar su contrato con la Roma , pese a que su nombre aparece en la prensa como uno de los entrenadores contactados por Brasil para hacerse cargo de la selección sudamericana.

"Brasil no me ha hablado directamente; he dicho a mi agente que no hable con nadie hasta que no sepa si la Roma quiere que continúe o no", declaró el miércoles por la noche tras la victoria de su equipo frente a la Cremonese, en octavos de final de la Copa de Italia (2-1).

"No creo en los rumores que colocan a otros entrenadores en este banquillo (de la Roma). Confío en la familia Friedkin (propietaria del club), no dudo de su honestidad (...) y no tengo ninguna razón para pensar que están negociando con otros entrenadores a mis espaldas", añadió el director técnico portugués.

José Mourinho, 60 años, llegó al banquillo romano en julio de 2021 y su contrato acaba el próximo 30 de junio.

Desde su llegada, la Roma acabó en la sexta plaza de la Serie A en las dos últimas temporadas, ganó la primera edición de la Conference League en 2022 y disputó la final de la Europa League un año después (perdiendo contra el Sevilla).

José Mourinho, técnico de La Roma Foto: AFP

Actualmente, la Roma ocupa la 7ª plaza del campeonato italiano, a 17 puntos del líder, el Inter de Milán.

Desde hace varias semanas, como reiteró el miércoles por la noche, el técnico portugués ha criticado la calidad y la composición del plantel que tiene en la Roma, algo que enoja a los propietarios estadounidenses de la entidad.

