Juan Carlos Osorio confesó que "le gustaría dirigir en el fútbol de Argentina"

Juan Carlos Osorio fue uno de los invitados este miércoles 24 de noviembre al programa 'Equipo F', de 'Espn Argentina', que en época mundialista está transmitiendo desde Qatar. El exentrenador de América de Cali y Atlético Nacional, entre otros, tuvo una charla amena con la mesa de periodistas, que era liderada por Sebastián Vignolo. En medio de la conversación salió a relucir el tema de que si a él le gustaría dirigir en el fútbol de la nación del mate y del tango.

La respuesta que generó el timonel oriundo de Santa Rosa de Cabal no dudó en afirmar que sí le "encantaría", que se está preparando para ello y que le gustan este tipo de retos.

"¿Quiere dirigir en la Argentina? Sí, me gustaría. En el próximo proyecto que quiero estar, me encantaría que sea un fútbol muy competitivo y creo que es el más competitivo en Sudamérica", dijo de entrada Osorio.

En el mismo punto, luego le consultaron acerca de sí estaba preparado para el balompié argentino porque es un fútbol "muy bravo", a lo que estratega respondió que "me gusta el reto. No hay que dejar de un lado, hay culturas futbolísticas que compiten desde lo fisiológico, de ser más fuertes, rápidos y potentes, y hay otras culturas que compiten desde lo volitivo, desde la voluntad y el carácter y y creo que el vivo ejemplo es Argentina, después, Uruguay. Allá no hay que hablar, ni arengar, ni motivar a nadie, antes que por el contrario".

Por último, pese a que le preguntaron si le gustaría que si ese equipo fuera un 'grande' de Argentina, Juan Carlos Osorio fue certero en afirmar que "el proyecto deportivo que yo vea de que haya una relación con los que toman la decisión, porque en los últimos dos proyectos deportivos me han vendido jugadores a mitad del torneo. Le dicen a uno, pero le pueden concertar".

Juan Carlos Osorio ha dirigido a clubes en países como Brasil, México y Estados Unidos, además de Colombia. El último equipo que ha dirigido precisamente fue en nuestro país, el América de Cali, institución en la que estuvo entre 2021 y 2022.

También ha estado al frente de la dirección técnica de la Selección de México entre 2015 y 2018. En el combinado 'azteca' dirigió 52 partidos, de los ganó en 33 oportunidades, tuvo nueve empates y diez derrotas. En medio de esa estadía, su triunfo más emblemático fue frente al combinado de Alemania por 1-0 en la fase de grupos del Mundial de Rusia 2018.