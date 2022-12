Juan F. Quintero: ''Sí, tuve ofertas en China pero para mí es más importante lo que es River''

Además, el futbolista antioqueño también dio sus impresiones sobre su futuro en el conjunto argentino y su papel en el once titular de Marcelo Gallardo.

El volante creativo colombiano Juan Fernando Quintero confirmó que sí tuvo ofertas para jugar en el fútbol de China pero que ahora mismo es más importante para él seguir en River Plate.

En una entrevista para 'ESPN', el jugador paisa reveló el secreto a voces que lo colocaba en el fútbol asiático y que no continuaría en el elenco 'millonario'.

''Para ser sincero, fue en medio del Mundial de Clubes, yo en ese momento estaba concentrado y no quise hablar del tema. Al salir sí lo hice y con mi familia y representante hablamos. Luego decidimos de que no nos íbamos a China porque no era el momento. Sí lo consideré, pero caí en cuenta de todo lo que estaba viviendo. Para mí es más importante lo que es River hoy en día’’, comentó.

Además, Quintero fue cuestionado sobre su papel en River, donde no fue titular fijo bajo la batuta de Marcelo Gallardo, pero siempre estuvo entre los convocados.

''Yo pienso que el 2018 fue muy positivo para mí. En las estadísticas fue uno de los que más jugué y estoy muy contento, todos me ayudaron a explotar mis cualidades. Pienso que aquí nadie compra la titular y eso se demuestra cada día'', agregó.

'Quinterito' no escondió su interés por portar el número '10' en River, el cual dejó el volante Gonzalo Martínez, quien se fue a la MLS, pero aseguró que esa situación no le quitaba el sueño.

‘’No pienso mucho en los números. Lo que dejó el ‘Pity’ fue grande, estamos muy orgullosos. Este año es diferente, tenemos que pensar en lo que será. Si me toca ponérmela a mí me sentiría muy orgulloso. Es una camiseta especial’’, aseveró.