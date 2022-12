Juan Fernando Quintero "no recupera el nivel que tenía antes de la lesión", cuestionan en Argentina

El número ‘10’ de River Plate sufrió una ruptura de ligamento cruzado anterior de su rodilla izquierda, cuando pasaba por su mejor momento en el equipo 'Núñez'. Esta lesión lo alejó de las canchas cerca de ocho meses.

En la prensa argentina recalcan que el talentoso mediocampista colombiano Juan Fernando Quintero, "no puede retomar el nivel que vino presentando antes de la lesión en los ligamentos".

Publicidad

“Hagan algo. Porque algo le está pasando. Porque no es él. O todavía no ha podido ser el que fue. El que le clavó a Racing un gol que mereció llevarse el premio Puskas”, reconocen en el diario ‘Olé’.

Siguen las medidas por precaución al coronavirus: plantilla del Everton se aisló

Y es qué, desde que retorno a los terrenos de juego, el antioqueño ha disputado 14 partidos, solamente uno como titular, y en ellos aún ha mostrados ‘chispazos’ del ‘Juanfer’ brillante al que nos tenía acostumbrados.

No obstante, le ha costado. En 'Olé' afirman que “Juanfer no logró sostener una regularidad en su nivel. Tuvo la oportunidad de ganarse un lugar ante la venta de Exequiel Palacios al Bayer, pero algo no convenció. Y, a excepción de los partidos puntualizados, se mostró ciertamente incómodo y errático en sus ingresos”.

Publicidad