“Juan Manuel Lillo, uno de los mejores que tuve, me alegra verlo ahora triunfando con Guardiola”

Juan Manuel Lillo es la ‘mano derecha’ de Pep Guardiola en el Manchester City y no es casualidad, con la excelente temporada que viene haciendo el equipo inglés. Por ese motivo, en GolCaracol.com hablamos con uno de sus dirigidos cuando tuvo un paso por Colombia.

Se trata de Juan Esteban ‘Ganiza’ Ortiz, quien atendió a este portal desde Venezuela, donde actualmente juega, con Estudiantes de Mérida.

Por 2014, mientras el mediocampista antioqueño militaba en Millonarios, coincidió con Juan Manuel Lillo, de quien solo guarda palabras de respeto, admiración y agradecimiento.

Además,’Ganiza’ Ortiz recordó su paso por el equipo ‘embajador’ y hasta opinó de la actualidad de Stiven Vega, quien estaba comenzando cuando él ya destacaba con el elenco bogotano.

¿Siempre está pendiente de Millonarios y Medellín?

“Siempre estoy pendiente de Medellín y Millonarios, al DIM pues más por el sentimiento, por lo que soy hincha y Millonarios porque es una institución que me abrió sus puertas y dimos lo mejor ambos, el título y demás y me pone contento y en este momento yo espero que Millonarios pase a la final y deje a Junior, porque en esa época nos dejaron en la semifinal”.

En su paso por Millonarios iba saliendo Stiven Vega, ¿cómo lo ve?

“La verdad es un excelente jugador, que lo tuve cuando estaba allá, de pocas palabras pero muy trabajador y constante, y es el fruto de esa labor, me alegra mucho por él, en ese momento lo tenía referenciado como un lateral derecho, y ahora es un volante de marca con buena salida, de mucho carácter, en una posición que se necesita mucho esa cualidad, y espero a él y al grupo le vayan bien. Me gusta mucho también Juan Carlos Pereira, lo tuve como compañero también y me alegra el momento que vive”.

¿Cómo fue ser dirigido por Juan Manuel Lillo?

“Tuve la oportunidad de compartir con él, de los mejores técnicos que he tenido, desafortunadamente no contó con esa suerte que también necesita en tema de títulos, pero aprendimos demasiado, porque primero que todo era muy humano y le daba mucha confianza a un jugador, y el hombre lo que hacía era decir que disfrutáramos del juego, con responsabilidad. Nos dejó muchas enseñanzas, es un técnico que los jugadores siempre quisimos, los jugadores de Millonarios y Nacional siempre hablan bien de él por su trabajo como técnico y ser humano”.

Ahora triunfando con Pep Guardiola en el Manchester City…”

Me alegra mucho verlo ahí y pues mirá, unos años atrás estaba con nosotros en Millonarios y ahora va a disputar una final de la Champions League con un gran técnico. El mismo Guardiola lo reconoce que es uno de sus referentes en temas de dirección técnica y le hace voto de confianza y hoy Manchester City es campeón de la Premier League y a punto de jugar la final de la Champions League”.