Juan Román Riquelme se refirió al caso de Sebastián Villa: "Es un tema sensible, no somos jueces"

Sebastián Villa se coronó el domingo campeón con Boca Juniors de la Copa de la Liga de Argentina, en el que derrotaron 3-0 a Tigre en el estadio Mario Alberto Kempes, de la ciudad de Córdoba.

En dicho compromiso, Villa Cano se reportó con dos asistencias y redondeó una buena campaña con el cuadro 'xeneize'. No obstante, a nivel personal aún está en el 'ojo del huracán' por las acusaciones que están en su contra por posible abuso sexual y tentativa de homicidio, por hechos acontecidos en junio de 2021.

En las últimas horas, Juan Román Riquelme se refirió a la situación del extremo colombiano. Si bien había emitido otras declaraciones, éstas no fueron bien tomadas por los entes defensores de equidad de género. Lo que dijo en esta oportunidad, lo dijo en otro tono.

"Es un tema muy sensible. Yo el otro día hice una nota de fútbol, que es una cosa, y lo otro es diferente. Hay que separar las cosas. Odiamos el otro tema, lo repudiamos, todos, vos, yo... Yo soy una persona normal y es la realidad, cuando hablamos de fútbol hablamos de fútbol. Lo otro nos da bronca, rabia, a todos", declaró Riquelme, en entrevista con 'Radio 10'.

Y sobre lo mismo agregó: "Nosotros no somos jueces. Claro que repudiamos todo eso que pasa. Y ustedes, y todos. Más que eso no podemos. Cuando pasen las cosas, veremos. Es un tema tan sensible que tienes que pensar 74 veces, las cosas que tienes que decir. Ahora, quiero llegar al club y me voy a enterar de todo. Después hay gente de legales que se ocupa, hay un juez, está la Justicia, que cuando dictamine el club tomará las medidas que tiene que tomar".

Recordemos que en días pasados, el departamento de equidad de género emitió un comunicado, diciendo que pondría a disposición toda la documentación necesaria sobre el caso.