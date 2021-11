"Juan Román Riquelme y Edwin Cardona nunca jugarían en mi equipo"

Edwin Cardona y Juan Román Riquelme son dos jugadores muy queridos entre la afición de Boca Juniors. Los dos supieron manejar los hilos del mediocampo 'xeneize', eso sí, en diferentes épocas.

Ahora, este par de 'cracks' son noticia porque Ricardo La Volpe, entrenador argentino, habló de las cualidades técnicas de ambos y no precisamente los elogió del todo.

"No me convence ese estilo de jugador. En México nunca jugó (Cardona), menos mal que nunca lo tuve. Algunos lo ponían suelto y otros de un enganche mentiroso. Conmigo es difícil que juegue porque considero que en este fútbol nuevo no van esa clase de jugadores", expresó en charla con 'ESPN'.

Sobre Juan Román, LaVolpe dijo: que "Riquelme conmigo tampoco jugaba. En el ámbito nacional era un fenómeno, ganó todo, pero yo busco el ideal, y Riquelme no lo es".