Jude Bellingham, de salvar al Birmingham de sus problemas financieros, a fichar por el Real Madrid

Inglaterra se llevaba las manos a la cabeza cuando el Birmingham City anunció en julio de 2020 que retiraba la camiseta de Jude Bellingham. Nadie podría utilizar desde ese momento el dorsal '22' del joven inglés, que apenas había jugado 44 partidos con el Birmingham, pero dejaba con su traspaso unos 23 millones de euros en las arcas del club.

Una cantidad con la que el Birmingham, que por entonces coqueteaba con el descenso a League One, salvaba sus finanzas. Por esa razón retiraron la camiseta de un jugador prometedor, sí, pero que apenas había contribuido con cuatro goles y tres asistencias al primer equipo. Normalmente este honor se reserva para un jugador con una amplia trayectoria en el club, pero en este caso el Birmingham apostó porque Bellingham se convertiría en uno de los jugadores ingleses más importantes, y ahora que el Real Madrid le ha fichado por 100 millones de euros, se puede decir que acertó.

"El número 22 se ha convertido en un sinónimo de Jude y a su ascenso al primer equipo con solo 16 años. Por lo tanto, el club ha decidido retirar su número para recordar a uno de los nuestros e inspirar al resto", dijo el Birmingham por entonces.

Bellingham no tomó parte en esta decisión. El inglés había firmado en junio de 2020 su primer contrato profesional, tras participar con el primer equipo desde los quince años, pero apenas un mes después de ese acuerdo, fichó por el Dortmund.

El entonces consejero delegado del club, Xuandong Ren, en una cena a final de temporada, anunció que retirarían la camiseta de Bellingham con el '22, número que surge de las palabras de Mike Dodds, su entrenador en la cantera, que le dijo que podía jugar como '4', como '8' o como '10'. "Me recordaba a Paul Gascoigne", le dijo Dodds a The Athletic hace varios años.

Sin embargo, Ren, para el que llegaron a dedicar avionetas con mensajes pidiendo su salida en St. Andrews, tomó esta decisión, una de las más extravagantes del fútbol moderno, tras perder el último partido de la temporada por 3-1 contra el Derby County.

"Si soy sincero, no creo que me lo merezca, si pensamos en mis actuaciones con el equipo. Creo que estuve bien, pero tienes que estar a un nivel muy alto para que te retinen la camiseta. Para mí, no está retirada, sino reservada para cuando vuelva y los lleve de vuelta a la Premier League", comentó Bellingham en The Times.

Los aficionados del Birmingham también lo tuvieron claro: "Es una de las decisiones más ridículas de la historia del fútbol".

Y es que retirar una camiseta es común en deportes como el baloncesto, pero no el fútbol, y menos en el inglés, donde uno de los pocos casos conocidos es el de Bobby Moore, cuyo número '6' fue retirado por el West Ham United. El Ajax de Amsterdam, por ejemplo, retiró el '14' de Johan Cruyff, mientras que el Milan quitó el '6' de Franco Baresi y el Nápoles el '10 de Diego Armando Maradona.