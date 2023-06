Jude Bellingham se confesó y reveló que le encantaría poder jugar con Kylian Mbappé en Real Madrid

El centrocampista inglés Jude Bellingham aseguró durante su presentación como nuevo centrocampista del Real Madrid que le "encantaría jugar" con el francés Kylian Mbappé, y que catalogó como "un gran" futbolista.

“Mbappé es un gran jugador y me encantaría jugar con él; ¿a quien no le gustaría?", dijo al ser preguntado sobre la posibilidad de compartir vestuario con el delantero galo del PSG en el Real Madrid.

“Es algo que no puedo comentar. Solo he visto lo que se comenta en internet y creo que no todo lo que vemos es verdad y no hay que tomar las cosas palabra por palabra”, completó.

Además, comentó el supuesto interés del conjunto madridista en fichar a su compatriota y compañero de selección Harry Kane.

“Harry Kane es mi capitán y un jugador de clase mundial. Lo que pase, pasará. No tengo nada que comentar en este sentido”, apuntó.

Igualmente, en aquella presentación se develó que Bellingham lucirá el dorsal ‘5’ en su nueva etapa en el conjunto blanco, dejando atrás el ‘22’ que le ha acompañado en su carrera profesional a nivel de clubes, en el Birmingham y Borussia Dortmund.

Dicho número está ocupado por el alemán Antonio Rüdiger desde la pasada temporada y el Real Madrid optó por darle el ‘5’ y que Jesús Vallejo pase a llevar el ‘24’.

Un dorsal que tampoco ha lucido en sus partidos como internacional con Inglaterra, donde en su última convocatoria en marzo lució el ‘8’.

Bellingham posó con la que será su camiseta para, al menos, las próximas seis temporadas tras firmar con el Real Madrid hasta 2029 y dejar el Borussia Dortmund a cambio de 103 millones de euros más un 30% en variables.

El centrocampista inglés firmó su contrato y dio a conocer su dorsal después de poner la rúbrica a su nuevo contrato en las oficinas del Real Madrid en la Ciudad Deportiva de Valdebebas junto al presidente del club, Florentino Pérez, antes de su puesta de largo con presentación y rueda de prensa.

Además, a primera hora Bellingham completó satisfactoriamente el reconocimiento médico pertinente en la clínica Sanitas La Moraleja, donde fue recibido por algunos aficionados que esperaron en la puerta para darle la bienvenida.