Jugador del Friburgo, de Alemania: “Estamos preparados para el regreso a la actividad”

Se trata de Jonathan Schmid, quien habló en medio de una entrevista y aseguró que no tiene miedo de la vuelta de la actividad profesional, que podría ser en el mes de mayo.

¿Miedo al regreso del fútbol? "Para nada", responde el mediocampista francés del Friburgo Jonathan Schmid en una entrevista con la AFP, afirmando estar "preparado" para que se reanude la Bundesliga pese a la pandemia del nuevo coronavirus, que obligó a parar el campeonato en marzo.

Pregunta: ¿Estaría preparado para la reanudación del campeonato de Alemania de fútbol en mayo, algo que podría aprobarse esta misma semana?

Respuesta: "Creo que volverá a finales de mayo. Con la suspensión de la Ligue 1 (francesa), quizás va a ser más complicado, pero creo que Alemania quiere terminar su campeonato. Nos entrenamos para eso. Estaremos preparados cuando se reanude".

P: Con el Friburgo (octavo en la clasificación en el momento del parón) regresó al entrenamiento el 7 de abril, mediante grupos pequeños. ¿Cómo se han desarrollado esas sesiones?

R: "Al principio fue un poco extraño porque nos entrenábamos a dos con un preparador. Regresar al terreno de juego, al balón, hacer algunos ejercicios y cambios de apoyo... ¡Eso cambia respecto a lo que haces en casa! Ahora trabajamos en grupos de cuatro. Evitamos el contacto, los duelos no están permitidos".

P: ¿Echa de menos precisamente esos contactos? ¿Tendrá reparos cuando sean de nuevo autorizados?

R: "El fútbol es un deporte de contacto. Un jugador echa de menos eso. Pero estamos ya contentos con poder volver al campo, al balón, y divertirnos con los pocos compañeros con los que estamos en el césped. ¿Miedo? Para nada. Si nos los permiten es porque no hay riesgo".

P: ¿Cómo ha ido su adaptación al protocolo sanitario?

R: "Al principio era extraño. Llegamos al entrenamiento directamente vestidos (para entrenar) y nos vamos directamente a casa para ducharnos. No tenemos mucho tiempo para comunicarnos tampoco. Entre los compañeros, no nos estrechamos la mano, nos saludamos a distancia. Eso es raro. Los entrenadores no quieren que nos acerquemos demasiado unos a otros. Pero lo esencial es volver al terreno de juego".

P: Físicamente, ¿se siente preparado para el regreso? ¿No teme poder lesionarse?

R: "Me siento mejor, por supuesto. ¡Estamos preparados! Hemos realizado entrenamientos más intensos que durante la preparación de pretemporada. Tuvimos muchas carreras, cambios de dirección. Nos preparamos más duramente para evitar las lesiones. Quizás tendremos menos entrenamientos y más partidos. Como jugador, prefiero jugar una semana inglesa (disputar partidos cada tres días) que entrenar durante cinco días".

P: ¿Qué le parece la idea de jugar a puerta cerrada?

R: "Nunca me ha gustado jugar a puerta cerrada. Nos va a faltar algo. Es duro ganar en Friburgo, con el estadio y los hinchas apoyando, que siempre nos dan un plus. Tendremos que estar preparados para darlo todo".

P: ¿Y la posibilidad de jugar con mascarilla?

R: "Ya andar con una mascarilla es incómodo. La llevo cuando voy a hacer compras. No es cómodo para respirar, así que para jugar al fútbol... (risas)".

P: Tiene 29 años y es padre de dos niños. ¿No teme poder infectar a las personas de su entorno si el campeonato se reanuda?

R: "No. Nos hacen test una vez por semana. Si soy positivo, no me acercaré ni a mis hijos ni a mi esposa. Es la ventaja que tenemos, que tenemos seguimiento. Lo vivimos con normalidad".

P: Pero quizás una segunda ola de infecciones podría poner fin al campeonato...

R: "Si hay una segunda ola y afecta a varios clubes, creo que la temporada estará terminada. Los clubes no quieren poner todo en riesgo. Pero es también importante regresar para la supervivencia económica de los clubes".

P: ¿Por qué aceptó rebajar una parte de su salario?

R: "El club nos pidió bajar nuestros salarios para ayudar a los jardineros y a los que trabajan en las oficinas. Lo aceptamos. Estaba bien hacerlo por todo lo que ellos hacen por nosotros. Queríamos devolverles algo para que puedan continuar viviendo, ellos también tienen una familia, un alquiler que pagar. Es más difícil para ellos que para nosotros. Es bueno hacer un pequeño gesto".