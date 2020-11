Jugadora que se negó al minuto de silencio a Diego Maradona: "He recibido amenazas de muerte"

Este domingo, se vivió un hecho curioso en el fútbol femenino de España previo al compromiso entre Viajes InterRías y el Deportivo Abanca, de la liga Iberdrola ya que Paula Danepa no estuvo de acuerdo con el minuto de silencio a Diego Maradona, por su fallecimiento.

Y es que la jugadora se sentó en el césped del terreno de juego y dándole la espalda a las cámaras, acto que generó repudio en los seguidores del 'Pelusa'.

Ahora bien, la futbolista habló con 'Radio Marca' tras el partido, que finalizó 10-0 en contra, y admitió que ha recibido mensajes de apoyo, pero también le han enviado comentarios no gratos.

"En mi club están todos conmigo. He recibido mucho apoyo en redes sociales y mucho cariño, pero también he recibido amenazas de muerte tanto yo como algunas de mis compañeras de equipo. Las redes sociales son así: es mejor esperárselo que no para no asustarte", expresó en entrevista a 'Radio Marca' .

Además, la jugadora dejó ver cuál fue la razón de su reacción al minuto de silencio en honor al astro argentino.

"El jueves fue el día de la eliminación contra la violencia de género y por un hombre maltratador reconocido se guardaba un minuto de silencio y no por las víctimas es algo que por mis ideales feministas no permitían hacerle un homenaje a Maradona", agregó.