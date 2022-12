Jugadores de la Selección Argentina ignoraron a Gabriel Omar Batistuta

El exdelantero de la ‘albiceleste’, leyenda por sus goles, confesó que un día pasó por el vestuario y “la mitad” de futbolistas “no me dio pelota”.

TyC Sports publicó una entrevista con Batistuta, quien fue el máximo goleador de la Selección Argentina con 54 goles, anotados en 77 partidos. Sin embargo, ese trono se lo arrebató Lionel Messi, ‘La Pulga’ cuenta con 58 tantos, en 177 compromisos.

El exjugador, de 48 años, señaló que previo a un juego de la ‘albiceleste’ pasó por el camerino y no fue recibido de la forma que lo esperaba.

“Pasé a saludar por el vestuario y la mitad no me dio pelota. Lo tomé como algo generacional, porque yo con estos pibes no tengo nada que ver. Me hubiese gustado que me saludaran, pero no por quien soy, sino porque jugué y estuve en ese ambiente”.

A pesar de lo ocurrido, ‘Batigol’ no cree que le hayan faltado al respeto: “no me hago mucho problema. En todo caso creo que no lo hicieron porque no lo sentían”.

Vistiendo la ‘albiceleste’, Gabriel Batistuta ganó dos Copa América (1991 y 1993), una Copa Confederaciones (1992) y una Copa Artemio Franchi (1993). Además, disputó los Mundiales de 1994, 1998 y 2002.