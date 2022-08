Jules Nagelsmann: "No me importa si Cristiano Ronaldo se va al Borussia Dortmund"

El futuro de Cristiano Ronaldo sigue siendo una absoluta incógnita para la mayoría. Al astro portugués se le ha vinculado con diferentes clubes, entre ellos el Borussia Dortmund, versiones que han logrado llegar hasta el joven entrenador del Bayern Munich .

Sin importar si son ciertas o no las versiones que vinculan al actual atacante del Manchester United, con los 'negriamarillos', Jules Naggelsman comentó al respecto de esta posibilidad. "Para ser honestos, no me importa si Cristiano se va al Borussia...", mencionó el DT del conjunto bávaro en conferencia de prensa. "Si va allí o no, no tiene relevancia para mí", agregó.

Siguiendo con el tema, el estratega aseguró que no es una inversión sencilla, en la cual no todos los equipos tienen el poder adquisitivo para ficharlo. "Ya no es el más joven y eso significa que inviertes mucho dinero (por un veterano). Creo que a muchos les gustaría tenerlo, pero 15 clubs de Alemania no podrían permitirse su sueldo anual. Y no le veo ganando unos 500.000 al año. No me lo imagino", aseveró.

Por último, el entrenador de 35 años aprovechó para elogiar al 'bicho' y resaltar algunos de los beneficios que traería sumar al jugador a cualquier equipo, "Todos saben que es un gran jugador, capaz de anotar muchos goles. Y, si lo involucras, venderás muchas camisetas", concluyó.

¿En qué equipos ha jugado Cristiano Ronaldo? El astro portugués ha tenido un gran paso por el fútbol del viejo continente. Su carrera la inició en el Sporting de Lisboa; de ahí pasó al Manchester United donde logró convertirse en el mejor jugador del mundo llamar la atención del Real Madrid, equipo que más adelante se haría con sus servicios; luego de su paso por el fútbol de España emigró al 'calcio' para sumarse a la Juventus; por último, regresó la temporada pasada a los 'diablos rojos' equipo en el cual permanece en la actualidad.